Refino, outros químicos, alimentos e celulose puxam queda no IPP de março

Daniela Amorim (via Agência Estado)

A queda de 0,66% nos preços dos produtos industriais na porta de fábrica em março foi decorrente de recuos em 12 das 24 atividades pesquisadas, segundo os dados do Índice de Preços ao Produtor (IPP), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

No mês de março, as reduções de preços mais acentuadas ocorreram em refino de petróleo e biocombustíveis (-4,10%), papel e celulose (-2,42%) e outros produtos químicos (-1,41%). As altas mais intensas ocorreram em calçados e couro (1,28%), vestuário (1,18%) e máquinas e equipamentos (1,17%).

A maior contribuição para a deflação na indústria foi de refino de petróleo e biocombustíveis, -0,48 ponto porcentual, seguido de outros produtos químicos (-0,12 ponto porcentual), alimentos (queda de 0,46% e impacto de -0,11 ponto porcentual) e papel e celulose (-0,08 ponto porcentual).