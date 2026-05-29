Refinaria de Mataripe reduz preço do diesel S-10 em 7% e o da gasolina em 5%

A Refinaria de Mataripe, na Bahia, reduziu o preço da gasolina e do diesel na quinta-feira, 28, pela segunda vez consecutiva. O diesel S-10 teve queda de 7%; o diesel S-500, de 2,6%; e a gasolina de 5%.

O diesel S-10 de Mataripe passou de R$ 5,57 para R$ 5,18, enquanto o S-500 caiu de R$ 5,01 para R$ 4,88.

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A gasolina passou de R$ 4,10 para R$ 3,90 o litro, informou a Acelen, controladora de Mataripe e braço do grupo de investimentos árabe Mubadala no Brasil.

No mesmo dia, a Petrobras elevou a gasolina em 1,5%, já incluída a subvenção, passando a custar R$ 2,61 o litro nas refinarias da estatal, ainda abaixo dos R$ 3,90 o litro da refinaria privada baiana.

"Os preços dos produtos da Refinaria de Mataripe para as distribuidoras seguem critérios de mercado que levam em consideração variáveis como custo do petróleo, que é adquirido a preços internacionais; câmbio e frete, podendo variar para cima ou para baixo", disse a Acelen ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.