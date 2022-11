Referência no Marketing Médico, Alef Kevin relembra infância humilde

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Alef começou a empreender aos 15 anos

Se tornar um dos maiores especialistas em Marketing Médico do mercado com mais de 1 mil cases de sucesso exigiu muito estudo, dedicação e esforço por parte do cearense Alef Kevin, fundador do treinamento presencial “Hackeando a Medicina”. Formado em Administração de Empresas, o profissional superou dificuldades e a falta de recursos para vencer na carreira e hoje se tornar um mentor renomado no Brasil.

continua após publicidade .

Alef começou a empreender aos 15 anos. De família muito humilde, aos 18 anos foi trabalhar no regime CLT, enquanto montava sua loja de calçados. “Na minha casa todos acreditavam que o melhor caminho é ter um emprego fixo, jornada de 8 horas por dia. Segui esse caminho por um tempo, mas resolvi pagar o preço de ser diferente e decidi empreender”, relembra.

Seu negócio prosperou, chegando a crescer 500% ao ano, até que um assalto a mão armada o fez mudar os planos. “Três homens entraram na minha loja . Naquele dia tive um desfalque de quase R$ 100 mil, que é muito dinheiro para quem está começando”. Foi então que o empreendedor decidiu mudar de segmento e, após se formar em Administração de Empresas, se dedicou exclusivamente ao marketing.

continua após publicidade .

O cearense relembra das dificuldades que enfrentou na época. “Não tinha dinheiro para comer. Devia aluguel, contas, banco e não tinha a quem recorrer Usei esse momento e toda a energia de várias madrugadas de estudo para fazer a diferença no mundo e mudar também a minha vida”, finalizou.

Após se formar, Alef decidiu se dedicar fielmente ao marketing, desenvolvendo um habilidade que, segundo ele é crucial, mas poucos profissionais conseguem, que é estudar e conhecer pessoas. “A partir daí, estudei o comportamento, os interesses e como o ser humano toma decisão. Foi aí que descobri que o marketing raiz não precisa ser tão ‘gourmetizado’ como muitos falam, e resolvi simplificar o jogo”, destaca.

Hoje o especialista transforma a vida de milhares de médicos por meio de mentorias, treinamentos, assessoria de redes sociais, desenvolvimento de páginas e sites, desenvolvimento de rotina de vendas e direcionamento para a carreira. Ele explica que o programa é destinado aos médicos que reconhecem seu grande potencial, mas não sabem como comunicar, alcançar novas pessoas e se diferenciar da concorrência, se posicionando de maneira única nas redes sociais.

“Meu objetivo é ativar o empreendedorismo no médico. Muitos são grandes, já são bons, mas se veem muito pequenos. Eu entrego a embalagem que eles merecem para que sua região os valorize da melhor forma e assim eles consigam exercer a medicina que sempre sonharam, com qualidade de vida e tempo para curtir a família e cuidar da saúde”, finalizou.

Siga o TNOnline no Google News