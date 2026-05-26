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Rede D'Or e Bradsaúde fecham acordo para construção de novo hospital no RJ

Escrito por Beth Moreira (via Agência Estado)
Publicado em 26.05.2026, 15:38:00 Editado em 27.05.2026, 02:01:33
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A Rede D'Or São Luiz informou que assinou com a Atlântica Hospitais e a Atlântica Empreendimentos Imobiliários um acordo para a construção e o desenvolvimento de um novo hospital no Rio de Janeiro.

Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa explica que contribuirá com imóveis localizados no bairro de São Conrado, na cidade do Rio de Janeiro. Segundo a companhia, os imóveis serão destinados à futura construção, ao desenvolvimento e à exploração do Hospital São Conrado D'Or.

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A empresa terá participação de 50% no futuro hospital, enquanto a Bradsaúde, por meio da Atlântica, terá 49,9%. Quando concluída a construção do hospital, a gestão médica ficará sob a responsabilidade da Rede D'Or.

Na data de fechamento da transação, a Atlântica pagará à Rede D'Or R$ 59.246.915,32 pela aquisição das ações correspondentes a 49,99% dos imóveis do Hospital São Conrado D'Or. O pagamento será feito em dinheiro, sendo parte à vista e parte em até seis meses, contados da data de fechamento, segundo o fato relevante.

Também em comunicado, a Bradsaúde diz que a expansão da parceria com a Rede D'Or está alinhada à estratégia da Atlântica de investir na cadeia de valor do setor de saúde por meio de parcerias com players estabelecidos na operação de hospitais, reforçando o papel da Bradsaúde como consolidadora do ecossistema de saúde da Organização Bradesco.

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As duas companhias informaram que a conclusão da transação depende do cumprimento de condições suspensivas usuais para esse tipo de operação, incluindo as devidas aprovações regulatórias.

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acordo BRADSAÚDE CONSTRUÇÃO hospital Rede d'Or RJ
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