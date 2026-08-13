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ECONOMIA

Reddit passará a integrar índice S&P 500 no lugar da AvalonBay

Escrito por Patricia Lara (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A S&P anunciou que as ações da rede social Reddit passarão a integral o índice S&P 500, um dos principais barômetros do mercado acionário americano.

A companhia entrará no lugar da AvalonBay Communities, que foi adquirida pela Equity Residential em uma operação que terá conclusão em breve, segundo a S&P.

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A mudança ocorrerá antes da abertura das negociações na terça-feira, 18 de agosto.

A entrada das ações no índice pode trazer compras de fundos globais que replicam o S&P 500 e precisam acrescentar os papéis da nova entrante para ajustar suas carteiras, o que costuma elevar o preço da ação no curto prazo.

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índice S&P 500 Reddit
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