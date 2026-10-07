ReData deve incentivar data centers menores e próximos dos usuários finais, aponta setor

O Regime Especial de Tributação para Serviços de Data Center (ReData) pode ajudar a desconcentrar o processamento de dados no Brasil e ampliar a oferta de infraestrutura de computação de borda (próximas do usuário final), ao estimular a instalação de data centers fora das principais regiões do País, segundo participantes de painel no evento Data Center World Brasil, em São Paulo. A expansão de estruturas menores e distribuídas é considerada importante para aproximar o processamento dos usuários e atender aplicações que exigem baixa latência, como inteligência artificial e serviços em tempo real.

A desconcentração é relevante diante do avanço da demanda por computação em nuvem e inteligência artificial, que exige infraestrutura para armazenamento, processamento e gestão de grandes volumes de dados. Nesse cenário, ganham espaço os data centers de borda (edge), estruturas menores e distribuídas geograficamente que ficam mais próximas dos usuários e dos dispositivos que geram os dados. A proximidade reduz a distância que as informações precisam percorrer e, consequentemente, o tempo de resposta dos serviços digitais.

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O ReData tem a intenção de suprir a falta de infraestrutura de data centers de qualidade fora das principais regiões do País. O diretor do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br), Milton Kashiwakura, afirmou que há dificuldades para encontrar estruturas desse tipo principalmente nas regiões Centro-Oeste e Nordeste.

O ReData traz incentivos adicionais às empresas que se instalarem no Centro-Oeste, Norte, Nordeste brasileiros. A medida pode contribuir para a formação de uma infraestrutura mais distribuída de processamento de dados, reduzindo a concentração atual nas regiões mais desenvolvidas e aproximando capacidade computacional de mercados consumidores.

Segundo dados apresentados no painel, há atualmente 28 grandes projetos de data centers em construção ou projetados no Brasil, que somam investimentos estimados em cerca de R$ 430 bilhões. O número dá a dimensão da expansão esperada para a infraestrutura de processamento e armazenamento de dados no País e ocorre em paralelo à necessidade de ampliar a conectividade e distribuir essa capacidade pelo território nacional.