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ECONOMIA

Recursos para aéreas visam minimizar impacto da guerra no Oriente Médio

Escrito por Denise Luna (via Agência Estado)
Publicado em 30.07.2026, 16:58:00 Editado em 30.07.2026, 17:07:35
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O Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) divulgou nesta quinta-feira, 30, as condições de financiamento para minimizar o impacto da alta do petróleo para as companhias aéreas, diante de um conflito sem prazo para ser encerrado no Oriente Médio.

Segundo o presidente do banco, Aloizio Mercadante, R$ 8 bilhões estão aprovados para capital de giro dessas empresas, com taxa de 4% ao ano e 60 meses para pagar.

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Outros R$ 5 bilhões serão disponibilizados para outras funções, como aquisição de querosene de aviação sustentável (SAF), com taxa de 6,5% ao ano; manutenção, aquisição de aeronaves, e pagamentos pré-entrega (PDP, na sigla em inglês) com taxas de 7,5% ao ano; e infraestrutura e equipamentos de apoio, com taxa de 7% ao ano.

Os prazos variam entre as categorias, mas no caso de aquisição de aeronaves o financiamento pode atingir até 144 meses.

"Os recursos vão apoiar as empresas que desempenham papel importante para a economia, contribuindo para a continuidade das operações e da oferta de transporte aéreo à população, para a manutenção de empregos e para mitigação da redução na malha ou descontinuidade de rotas", afirmou Mercadante. "São companhias que já foram fortemente impactadas pelos efeitos da pandemia e que agora enfrentam o aumento de custo no combustível de aviação devido à guerra no Oriente Médio."

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BNDES/MERCADANTE/RECURSOS/AÉREAS/IMPACTO/GUERRA/ORIENTE MÉDIO
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