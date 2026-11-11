'Recorde de produção já foi superado 3 vezes ao longo deste ano', diz presidente da Petrobras

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, destacou, nesta quarta-feira, 11, que o terceiro trimestre de 2026 marcou um recorde de produção da estatal. A executiva atribuiu o resultado ao fortalecimento da gestão de processos e projetos, ao aumento do refino e a ações para reduzir o ritmo do declínio natural das jazidas para o nível de 3% ao ano.

"Em 2025 nós celebramos um recorde de produção que já foi superado três vezes ao longo deste ano. Pode parecer simples falar em aumento de produção para 3,51 milhões de barris por dia, mas por trás desses números tem muito trabalho", disse ele. "Nos últimos dois anos, desde maio de 2024, o aumento da nossa produção foi de 30%, sensivelmente maior do que entre 2014 e 2024, quando cresceu 10%", enfatizou em teleconferência com analistas.

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A produção total de derivados da estatal atingiu 1.873 mil barris por dia (mbpd) no terceiro trimestre de 2026, com 99% de fator de utilização total (FUT) das refinarias.

A executiva lembrou que, em 2026, 11 plataformas foram autorizadas a produzir acima da capacidade original, sem investimento adicional nas unidades de produção.

Na avaliação de Magda, esse movimento está mudando a trajetória de crescimento da Petrobras em petróleo e refino.

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"Para se ter uma ideia, isso equivale a 280 mil barris de petróleo a mais - quase duas FPSOs de 150 mil barris de petróleo por dia, sem investimentos e sem capex (investimento para expansão de produção). Por óbvio, é necessário conectar mais poços e investir em equipamentos de subsuperfície, mas estamos mudando a trajetória de crescimento", detalhou. "Estamos ofertando mais diesel, mais gasolina e mais QAV (querosene de aviação), gerando valor para os nossos acionistas, sem novos investimentos."

A estatal fechou o terceiro trimestre de 2026 com lucro líquido sem eventos exclusivos de US$ 9,316 bilhões, alta de 78% em relação a um ano antes e 15,9% menor do que o registrado no trimestre imediatamente anterior.

O lucro líquido atribuível aos acionistas somou US$ 7,740 bilhões, com alta anual de 28,4% e queda trimestral de 25,8%.

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Expectativas sobre a Margem Equatorial

A presidente da Petrobras disse que - apesar da atividade de exploração de petróleo ter imprevisibilidade - todas as expectativas da empresa em relação à Margem Equatorial têm sido confirmadas. Após a descoberta do poço de Morpho, a estatal vai perfurar mais três poços em 2027.

A executiva afirmou que a empresa segue avaliando oportunidades rentáveis, tanto para petróleo e gás, como de baixo carbono, que possam gerar valor e contribuir para uma "transição energética justa". "Nós gostamos de dizer que transição energética justa é aquela que gera valor para a companhia e cabe no bolso da sociedade brasileira", afirmou.

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Ela afirmou que, dentro da companhia há um cenário "completamente estável e respeitoso tanto em relação aos investidores, sejam eles governamentais ou privados". "Energia mais cara para a sociedade é aquela energia que a sociedade não tem. O Brasil não tem essa preocupação, porque conta com a Petrobras", afirmou.

Magda disse ainda que a diretoria da estatal tem trabalhado com disciplina de capital e que a contínua redução de custos têm gerado valor à companhia e garantido a capacidade de crescer diante dos diferentes cenários de preços.

"Muitas vezes sou perguntada quantas vezes se muda um presidente da Petrobras. O que eu digo é que estamos gerindo a companhia com tranquilidade, serenidade e continuidade e os resultados são decorrentes da pacificação interna", destacou ela, durante teleconferência com analistas para comentar os resultados trimestrais.

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Magda ainda disse que, com o preço do petróleo alto, a empresa ampliou a capacidade de forma mais rápida e antecipada.