O ministro dos Transportes, George Santoro, afirmou nesta quarta-feira, 18, que a Pasta recomendou que o projeto do Trem de Alta Velocidade (TAV) - que ligará as cidades de São Paulo (SP) ao Rio de Janeiro (RJ) por meio de cerca de 417 km de trilho - seja incluído no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

"O Ministério do Transporte recomendou que o TAV fosse incluído no PAC. Já temos um projeto privado no PAC, que é a ferrovia da Rumo, em Mato Grosso. A gente sugeriu que o PPI e o PAC incluam o TAV em nossa carteira", disse nesta quarta-feira, 18, a jornalistas depois de participar da abertura do evento 'Brasil nos Trilhos', em Brasília (DF).

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A eventual inclusão do TAV no PAC não significa, necessariamente, a destinação de recursos públicos para financiar as obras, mas representa o reconhecimento do empreendimento como projeto prioritário do governo federal.

A medida pode facilitar a articulação entre órgãos públicos para superar entraves à sua implementação, além de dar maior respaldo institucional à iniciativa e sinalizar ao mercado o apoio do governo à estruturação do projeto, que prevê a participação da iniciativa privada.

Santoro disse ainda que há reuniões com grupos europeus interessados em conhecer o projeto, que deve ganhar tração com o estreitamento de laços entre o Brasil e o Bloco Europeu com as negociações para o acordo Mercosul-União Europeia.

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"Vamos receber agora um grupo de investidores europeus que parece que está se associando ao projeto do TAV. Acho que cada vez já vai ganhando corpo o interesse. Com o acordo do Mercosul com a União Europeia, o Brasil virou um mercado grande para os europeus. Acredito que essas parcerias com empresas europeias e com investidores europeus vão crescer agora no setor ferroviário", disse.

A TAV Brasil recebeu autorização da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), em 2023, para construir e explorar a linha pelo prazo de 99 anos, com possibilidade de prorrogação.

O empreendimento será desenvolvido pelo modelo de autorização ferroviária, no qual a iniciativa privada assume a responsabilidade pela estruturação e pelo financiamento do projeto. O cronograma, porém, sofreu revisões: a empresa ainda trabalha na elaboração dos projetos e no licenciamento ambiental, com a conclusão do projeto básico e a entrega dos estudos ambientais previstos para 2027. A previsão de início das obras chegou a ser postergada para até 2029.