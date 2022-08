Recessão na Alemanha é cada vez mais provável, avalia Bundesbank

Sergio Caldas (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Uma recessão na Alemanha é cada vez mais provável e a taxa de inflação na maior economia da zona do euro continuará acelerando e poderá atingir pico de mais de 10% durante o outono local, de acordo com relatório mensal do Banco Central da Alemanha (Bundesbank) publicado nesta segunda-feira, 22.

continua após publicidade .

No documento, o Bundesbank aponta que a probabilidade de que o Produto Interno Bruto (PIB) alemão se encolha durante os meses de inverno aumentou significativamente, diante das incertezas sobre o fornecimento de gás natural. Avalia também que o salto nos preços do gás e preocupações com a escassez do produto "deverão pesar fortemente" nas empresas e consumidores.

A Alemanha tem sido um dos países europeus mais prejudicados pela decisão da Rússia de cortar suas exportações de gás para a região, em resposta às sanções que a União Europeia (UE) impôs a Moscou, pela guerra na Ucrânia.

continua após publicidade .

Com os custos de energia em alta, a inflação alemã poderá atingir 10% durante o outono, diz o Bundesbank, acrescentando que o risco de uma avanço ainda maior é grande, "principalmente no evento de uma interrupção completa dos fluxos de gás da Rússia".

Em entrevista ao jornal alemão Rheinische Post, neste fim de semana, o presidente do Bundesbank e dirigente do Banco Central Europeu (BCE), Joachim Nagel, disse que o BCE deverá continuar elevando juros para controlar o quadro inflacionário, mesmo diante da possibilidade de recessão na Alemanha.