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Receita restituiu R$ 16 bi antes do fim do prazo de entrega do DIRPF, diz Durigan

Escrito por João Caires (via Agência Estado)
Publicado em 30.05.2026, 13:02:00 Editado em 30.05.2026, 13:13:00
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O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou neste sábado, 30, que a Receita Federal pagou R$ 16 bilhões em restituições do Imposto de Renda antes mesmo do encerramento do prazo de entrega das declarações de 2026. Segundo ele, o montante foi destinado a cerca de 9 milhões de contribuintes.

Em publicação nas redes sociais, Durigan informou que a Receita encerrou o prazo de entrega da Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF) com 44.498.717 documentos recebidos. "Um resultado que reflete o compromisso do contribuinte brasileiro e o amadurecimento do sistema tributário nacional", escreveu em seu perfil no X.

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O ministro destacou que o governo realizará em 15 de julho o primeiro pagamento do chamado cashback do Imposto de Renda. De acordo com ele, serão restituídos R$ 500 milhões a contribuintes que não entregaram a declaração referente ao exercício de 2025 por não estarem obrigados a declarar.

O cashback do Imposto de Renda consiste na restituição automática de valores retidos na fonte para contribuintes que não eram obrigados a declarar o IR, mas que ainda assim têm imposto a receber da Receita.

Durigan ainda informou que 56,1% dos contribuintes terão valores a restituir, enquanto 23% terão imposto a pagar e 21% ficaram isentos de tributação.

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"Seguiremos investindo na simplificação. O objetivo é claro: um Imposto de Renda cada vez mais automático, em que o cidadão confira e confirme, em lugar de declarar do zero", escreveu.

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FAZENDA/DURIGAN/IRPF 2026/RESTITUIÇÃO
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