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ECONOMIA

Receita publica lista de devedores contumazes com 2 empresas

Escrito por Mateus Maia (via Agência Estado)
Publicado em 24.06.2026, 15:40:00 Editado em 25.06.2026, 06:59:49
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A Receita Federal publicou nesta quarta-feira, 24, a primeira lista de contribuintes contumazes após encerramento do processo administrativo, com notificação prévia e prazo de 30 dias para regularização e apresentação de defesa.

Os primeiros contribuintes nessa situação são do setor fumageiro:

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- MENENDEZ AMERINO & CIA LTDA;

- BELLAVANA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE TABACOS LTDA.

Segundo o órgão, a atuação teve início no setor fumageiro, onde os débitos identificados ultrapassam R$ 25 bilhões, e foi posteriormente ampliada para o setor de combustíveis, cujos valores superam R$ 30,6 bilhões, considerando dados da Receita Federal e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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Em nota, a Receita disse que a medida se baseia nos critérios legais de inadimplência substancial, reiterada e injustificada e marca o início da etapa de divulgação prevista na Lei, reforçando a transparência e o controle fiscal.

Com a publicação, os contribuintes passam a se sujeitar às restrições estabelecidas na Lei Complementar, como o impedimento de fruição de quaisquer benefícios fiscais, de participação em licitações promovidas pela administração pública e de propositura de recuperação judicial.

Além disso, haverá a declaração de inaptidão da inscrição no cadastro de contribuintes e o cancelamento dos Selos adquiridos em programas de conformidade.

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A Administração Tributária reforça que a intenção da Lei Complementar não é afetar empresas que estejam eventualmente passando por dificuldades financeiras, e sim combater atuações substanciais e reiteradas de inadimplência estruturada que geram concorrência desleal e prejudicam a economia do país.

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RECEITA/DEVEDOR CONTUMAZ/LISTA
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