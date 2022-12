Receita: nomeados no exterior são servidores de carreira e sem vínculo político

Equipe AE (via Agência Estado)

A Receita Federal divulgou neste sábado, 31, nota de esclarecimento sobre a nomeação de quatro dirigentes do órgão para cargos no exterior, publicada na sexta-feira em edição extra do Diário Oficial da União.

Conforme o órgão, os indicados são servidores públicos de carreira e nenhum deles possui filiação política.

Segue a nota na íntegra:

"A respeito de notícias veiculadas hoje na imprensa, abordando a nomeações para o cargo de adido e auxiliar de adido tributário e aduaneiro, a Receita Federal esclarece:

1. A ampliação do número de representações da instituição no exterior é uma pauta defendida há mais de 10 anos e se tornou especialmente relevante a partir do aprofundamento da agenda de acordos de reconhecimento mútuo (ARM) e de acordos para evitar a dupla-tributação (ADTs);

2. Todos os indicados são servidores públicos de carreira do órgão com experiência em várias posições de gestão;

3. Nenhum dos indicados possui filiação política;

4. Como servidores de carreira, todos os indicados já exerceram cargos de gestão em diversos governos anteriores por longos períodos."