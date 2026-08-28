Receita Federal, ANP e Sefaz/SP fazem operação contra postos de combustível clandestinos

A Receita Federal, a Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz/SP), a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), a Polícia Civil e outros órgãos deflagraram nesta sexta-feira (28) a Operação Bomba Oculta, para bloquear e interditar postos de combustíveis clandestinos que estavam operando sem autorização.

Ao longo do dia, postos de combustíveis na cidade de São Paulo serão lacrados pelas equipes das instituições envolvidas. Além dessa ação, um total de 1.283 CNPJs e 228 Inscrições Estaduais serão tornados inaptos, bloqueando assim as contas bancárias e impedindo a emissão eletrônica de documentos fiscais. De acordo com as autoridades, o crime organizado se infiltrou em toda a cadeia de combustíveis nacional, atuando desde a importação e a produção chegando até os postos revendedores.

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Devido à grande pulverização da cadeia, com mais de 130 mil agentes, o setor virou um importante instrumento para lavagem de dinheiro do tráfico de drogas, além de sonegação contumaz e adulteração de combustíveis, prejudicando assim o consumidor, os cofres públicos e as empresas que operam de acordo com a legislação.