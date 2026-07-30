Receita com dividendos teve redução no 1º semestre, mas espera-se recuperação

O secretário do Tesouro Nacional substituto, David Athayde, disse nesta quinta-feira, 30, que receitas com dividendos devem ser um pouco maiores que no ano passado, apesar da redução expressiva no primeiro semestre deste ano.

De acordo com o Resultado do Tesouro Nacional (RTN) divulgado nesta quinta, no acumulado do ano, os dividendos caíram R$ 14,477 bilhões, 58% a menos que no primeiro semestre do ano passado.

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"Acho que a grande explicação é que boa parte mesmo dos pagamentos previstos estão mais projetados para correr no final do ano e mais no último trimestre. Então, é mais uma questão de calendário do que mesmo uma ilustração de alguma diferença dentro mesmo da previsão para o ano. Só para deixar claro que a receita deve até aumentar em relação ao ano anterior", afirmou.

Athayde afirmou ainda que pode haver mudança de comportamento de algumas empresas, como a Petrobras, mas que a ideia é que essa receita se recupere no segundo semestre. A previsão de receitas com essa rubrica é de R$ 55,487 bilhões.