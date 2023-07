Receita cancela leilão de Renault Kwid que recebeu oferta de R$ 27,5 milhões

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por (via Agência Estado)

A Receita Federal cancelou uma oferta de R$ 27,5 milhões que foi feita para um modelo Renault Kwid 1.0 em um leilão realizado em Ponta Grossa, Paraná. O valor mínimo exigido para o veículo era de R$ 25 mil.

A oferta foi realizada em 14 de julho. O mesmo modelo que recebeu a oferta milionária vale R$ 48,7 mil, de acordo com o dado mais recente da tabela Fipe.

O lance foi realizado por uma empresa de material de construção com sede em Filadélfia, na Bahia. A Receita avalia que é provável que ter havido um erro de digitação no lance da proposta, o que, de acordo com o órgão, não é algum incomum de ocorrer.

No mesmo leilão, por exemplo, houve uma proposta de R$ 1,8 milhão por dois modelos de videogames da Nintendo. O lance mínimo era de R$ 1,8 mil.

A companhia da Bahia, no entanto, pode ser multada em R$ 5 mil - 20% do sobre o valor inicial do lote - e ficar proibida de participar de leilões por um prazo de até dois anos.

Ao todo, a arrematação do leilão somou R$ 299,7 milhões, incluindo os lances com valores superestimados para os produtos.