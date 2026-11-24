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Escrito por Flávia Said e Franco Dantas, especial para a AE (via Agência Estado)

A Receita Federal informou nesta terça-feira, 24, que a arrecadação com a tributação de lucros e dividendos atingiu R$ 6,360 bilhões de janeiro a outubro. No mês passado, o valor arrecadado foi de R$ 1,1 bilhão, ante R$ 1,230 bilhão em setembro.

No último Relatório Bimestral de Avaliação de Receitas e Despesas, de setembro, o governo reduziu a projeção de arrecadação com esse tributo para a cifra de R$ 10,5 bilhões para o ano de 2026.

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No relatório anterior, a projeção era de R$ 17 bilhões.

O imposto foi criado para compensar a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil.