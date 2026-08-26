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Receita: arrecadação com IR de lucros e dividendos até julho é de R$ 3,145 bi

Escrito por Mateus Maia (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A Receita Federal divulgou nesta quarta-feira, 26, que a arrecadação com Imposto de Renda sobre lucros e dividendos até julho deste ano foi de R$ 3,145 bilhões. No último relatório bimestral de avaliação de receitas e despesas, a projeção dada para o ano era de cerca de R$ 17 bilhões de arrecadação com a rubrica no ano.

No mês, a arrecadação foi de R$ 906,647 milhões em julho, sendo 487,367 milhões de residentes no Brasil e mais R$ 419,280 milhões em remessas ao exterior.

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Em julho, o chefe do Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros da Receita Federal, Claudemir Malaquias, disse que não havia frustração de receita com arrecadação do Imposto de Renda retido na fonte e não houve alterações nas premissas da estimativa que justifiquem uma alteração na projeção de ganho com a tributação da distribuição de dividendos.

No Orçamento de 2026, a previsão era arrecadar cerca de R$ 28 bilhões com a tributação de dividendos. No entanto, as receitas com essa rubrica somaram apenas R$ 2,2 bilhões no primeiro semestre e devem atingir R$ 15 bilhões no segundo, de acordo com o chefe do Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros da Receita Federal, Claudemir Malaquias.

O governo projetou usar a taxação na fonte de lucros e dividendos como principal forma de compensar o custo da isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil por mês.

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Essa compensação foi desenhada com uma alíquota de 10% sobre lucros e dividendos recebidos por pessoas físicas que ganham mais de R$ 50 mil por mês, e a estimativa oficial é que esse volume de arrecadação seja praticamente suficiente para cobrir a renúncia de receitas calculada em R$ 28,040 bilhões gerada pela isenção.

Com os dados de julho, a arrecadação desse imposto soma cerca de 18% do total esperado para o ano. O governo, entretanto, alega que o pagamento de lucros e dividendos não é linear.

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RECEITA/ARRECADAÇÃO/JULHO/ABERTURAS
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