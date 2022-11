Receita apreende R$ 105 mi em mercadorias irregulares em 2 dias de operação

Jessica Brasil Skroch (via Agência Estado)

A Receita Federal realiza na cidade de São Paulo, desde a manhã da última segunda-feira, 7, a sua maior operação de combate ao comércio ilícito no Brasil. Até agora, em dois dias da operação, foram apreendidas mercadorias que foram avaliadas em cerca de R$ 105 milhões.

Nos dois primeiros dias da operação, 7 e 8, os alvos foram dois grandes shoppings, um na região da Sé e outro na região do Brás.

Na segunda-feira, foram concluídas apreensões de mercadorias avaliadas em aproximadamente R$ 25 milhões, que estavam em 36 lojas. No segundo dia, cerca de 8 mil produtos foram removidos, um total de 120 toneladas. As mercadorias do segundo dia foram avaliadas em R$ 80 milhões.

A ação, apelidada de "Krampus", deve durar várias semanas. Estima-se que, no total, serão apreendidas cerca de 1,6 mil toneladas de mercadorias irregulares, com valor que pode chegar a R$ 1 bilhão.

A Receita estima que devem ser apreendidas principalmente roupas, calçados e acessórios, em sua maioria falsificados de marcas renomadas ou de luxo.

A operação acontece na região central da capital paulista, que, segundo a Receita, é um dos principais polos de comércio de mercadorias irregulares, fruto de contrabando, descaminho e falsificação. Receita alerta que, além de atender a demanda local, as mercadorias irregulares dessa região também abastecem todo o Brasil, "gerando prejuízo de bilhões de reais por ano com sonegação de impostos e concorrência desleal".

Participam da ação 40 servidores da Receita Federal, 50 guardas civis metropolitanos e 90 integrantes das equipes de remoção das Subprefeituras da Sé e da Mooca. A ação ainda conta com 14 viaturas, helicóptero e quatro equipes de cães de faro da Receita Federal.