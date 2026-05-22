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Receita abre consulta ao 1º lote da restituição do IR 2026, o maior da história

Escrito por Geovanna Hora (via Agência Estado)
Publicado em 22.05.2026, 17:14:00 Editado em 22.05.2026, 17:25:03
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A Receita Federal liberou nesta sexta-feira, 22, a consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda (IR). Com R$ 16 bilhões em créditos e mais de 8,7 milhões de contribuintes contemplados, este será o maior lote de restituição da história.

Segundo a Receita, o primeiro lote corresponde a 40% das restituições previstas para serem pagas neste ano. O pagamento será realizado na próxima sexta-feira, 29, ao longo dia, conforme o processamento de cada instituição financeira.

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"A Receita orienta que os contribuintes aguardem até o final do dia para a efetivação do depósito, uma vez que os horários de crédito podem variar entre os bancos", afirmou o órgão em comunicado.

O primeiro lote deste ano é 45% maior do que o do ano passado, que havia sido o maior até então, com R$ 11 bilhões em crédito e 6,2 milhões de contribuintes contemplados.

A Receita informou que quase 5 milhões de restituições serão destinadas a contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida e optaram pelo recebimento via Pix. Outras 256,7 mil serão destinadas a idosos acima de 80 anos; 2,3 milhões, a idosos entre 60 e 79 anos; 222,1 mil, a pessoas com deficiência física, mental ou moléstia grave; e 1,1 milhão, a contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério.

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São Paulo é o Estado com mais contribuintes contemplados neste lote, com 2,4 milhões de restituições, equivalentes a R$ 4 bilhões. Logo atrás, está Minas Gerais, com 837,1 mil restituições, equivalentes a R$ 1,4 bilhão, e Rio de Janeiro, com 721,3 mil restituições, equivalentes a R$ 1,6 bilhão.

Ainda de acordo com a Receita, o segundo lote deve ser pago em 30 de junho e contemplar cerca de 9 milhões de contribuintes, com valores próximos de R$ 16 bilhões em restituições, o que deve totalizar 80% da estimativa de pagamentos previstos para este ano.

O terceiro lote deve ser pago em 31 de julho, para cerca de 4 milhões de contribuintes, e o quarto lote, em 28 de agosto, para 1 milhão de contribuintes.

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Como consultar?

Para consultar se foi incluído no primeiro lote da restituição, o contribuinte deve acessar a página "Meu Imposto de Renda" no site da Receita (https://www.gov.br/receitafederal/pt-br).

Depois, é preciso clicar em "Consultar minha restituição" e informar CPF, data de nascimento e ano-exercício.

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A Receita afirmou que o pagamento da restituição é realizado exclusivamente em conta bancária de titularidade do contribuinte.

Caso haja erro nos dados bancários ou problemas na conta de destino, o contribuinte poderá solicitar o reagendamento do crédito junto ao Banco do Brasil, no prazo de até um ano após a primeira tentativa de pagamento.

O reagendamento pode ser feito online, no portal do BB, ou por telefone, na Central de Relacionamento do banco, pelos números 4004-0001, nas capitais, e 0800-729-0001, nas demais localidades.

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Segundo a Receita, para reagendar o crédito, será necessário informar o valor da restituição e o número do recibo da declaração.

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