Recebo com otimismo o aumento do percentual para 32% do etanol na gasolina, diz Hugo Motta no X

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), disse ter recebido com "otimismo" a decisão do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) de aumentar para 32% o percentual do etanol na gasolina.

Em postagem nesta terça-feira, 14, na rede social X, Motta escreveu sobre a articulação que realizou com ministros do governo. "Recebo com otimismo a aprovação do aumento do percentual para 32% do etanol na gasolina pelo CNPE (Conselho Nacional de Política Energética)", publicou.

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Motta acrescentou: "Este resultado é fruto do diálogo que tive na semana passada com os ministros do Planejamento, Bruno Moretti, e de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Num cenário internacional desafiador, devemos perseguir a estabilidade e a segurança para a produção nacional".

Com a decisão do CNPE, há uma avaliação no governo de que fica aberto o caminho para que a Câmara retire da pauta a votação do "PLP dos combustíveis", já que a própria equipe econômica desistiu do texto. No entanto, o projeto segue na pauta desta terça-feira, 14.