Real sobe com dólar fraco ante emergentes e apetite por risco em Nova York

O dólar opera em queda no mercado à vista na manhã desta sexta-feira, 6, alinhado ao recuo externo da divisa americana frente moedas emergentes ligadas a commodities, em meio ao apetite por risco em Nova York. Por volta das 9h30, a moeda americana caía 0,41%, cotada a R$ 5,2317.

No cenário local, o fluxo estrangeiro para a bolsa, o amplo diferencial de juros e a Selic ainda elevada, apesar da expectativa de início do ciclo de cortes em março, continuam oferecendo suporte ao real.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Investidores aguardam mais indicadores dos EUA, como a pesquisa da Universidade de Michigan sobre sentimento do consumidor dos EUA (12h). O mercado monitora ainda reunião de representantes do Irã e dos EUA sobre o programa nuclear iraniano. O Ministério das Relações Exteriores de Omã informou nesta sexta-feira que mediou conversas indiretas entre o Irã e os Estados Unidos sobre o programa nuclear de Teerã

Os juros futuros oscilam próximos dos ajustes anteriores diante da alta dos rendimentos dos Treasuries e a queda do dólar. No radar estão o boletim macrofiscal e a entrevista do secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Mello.

A Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda (SPE) aumentou marginalmente a sua projeção para a inflação de 2026, de 3,5% para "cerca de" 3,6% - acima do centro da meta, de 3%. O alívio frente a 2025, quando o IPCA teve alta de 4,26%, deve possibilitar uma redução na taxa Selic, segundo o órgão na publicação Balanço Macrofiscal 2025 e perspectivas 2026.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O secretário de Política Econômica, Guilherme Mello, afirmou que a política econômica manteve a inflação baixa apesar do crescimento e do mercado de trabalho aquecido, destacando a atuação conjunta das políticas fiscal, monetária e de crédito.

O IGP-DI subiu 0,20% em janeiro, após alta de 0,10% em dezembro, informou a FGV, ficando abaixo da mediana de 0,24% das projeções. Com isso, o índice acumula queda de 1,11% em 12 meses.

O economista-chefe André Galhardo, da Análise Econômica, avalia que o Banco Central tem adotado postura excessivamente cautelosa no ciclo de afrouxamento monetário como estratégia do presidente Gabriel Galípolo para ganhar credibilidade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Bradesco começa 2026 com compromisso de aumentar o lucro em todos os trimestre e deve pagar mais dividendos em 2026, disse o diretor de relações com investidores do Bradesco, André Carvalho, após balanço divulgado ontem.

A Polícia Federal deflagrou a Operação Zona Cinzenta e cumpre quatro mandados de busca e apreensão em Macapá para apurar irregularidades no RPPS do Amapá, envolvendo investimentos em Letras Financeiras do Banco Master, liquidado pelo BC.

A Finep cancelou um programa de R$ 180 milhões para o desenvolvimento de um veículo lançador de pequenos satélites, após identificar irregularidades na prestação de contas de R$ 24,5 milhões repassados à Akaer.