Real se valoriza com suporte do petróleo; dólar à vista cai a R$ 5,06
O dólar à vista renovou a mínima da sessão da manhã desta segunda-feira, 21, ao atingir R$ 5,0734 (-0,32%), em uma sessão de agenda fraca e de ajustes contidos nos mercados internacionais. Às 9h48, a moeda americana recuava 0,39%, cotada a R$ 5,0694, na mínima intradiária.
Segundo o economista-sênior e sócio da Tendências Consultoria, Silvio Campos Neto, o mercado cambial segue sem um direcionador específico nesta manhã. O dólar alterna pequenas oscilações frente às principais moedas, enquanto divisas de países emergentes apresentam leve tendência de valorização.
Ele diz, em nota, que os sinais vindos do exterior não sugerem, por ora, movimentos mais significativos para o câmbio doméstico. Além disso, o petróleo em patamar elevado continua oferecendo suporte ao real.
Na manhã desta segunda, a commodity ampliou os ganhos após os houthis anunciarem um bloqueio naval contra a Arábia Saudita, reacendendo preocupações com possíveis interrupções na oferta da região. O barril do Brent chegou a ser negociado acima dos US$ 90.