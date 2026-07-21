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ECONOMIA

Real se valoriza com suporte do petróleo; dólar à vista cai a R$ 5,06

Escrito por Fernanda Bompan (via Agência Estado)
Publicado em 21.07.2026, 09:59:00 Editado em 21.07.2026, 10:07:31
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O dólar à vista renovou a mínima da sessão da manhã desta segunda-feira, 21, ao atingir R$ 5,0734 (-0,32%), em uma sessão de agenda fraca e de ajustes contidos nos mercados internacionais. Às 9h48, a moeda americana recuava 0,39%, cotada a R$ 5,0694, na mínima intradiária.

Segundo o economista-sênior e sócio da Tendências Consultoria, Silvio Campos Neto, o mercado cambial segue sem um direcionador específico nesta manhã. O dólar alterna pequenas oscilações frente às principais moedas, enquanto divisas de países emergentes apresentam leve tendência de valorização.

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Ele diz, em nota, que os sinais vindos do exterior não sugerem, por ora, movimentos mais significativos para o câmbio doméstico. Além disso, o petróleo em patamar elevado continua oferecendo suporte ao real.

Na manhã desta segunda, a commodity ampliou os ganhos após os houthis anunciarem um bloqueio naval contra a Arábia Saudita, reacendendo preocupações com possíveis interrupções na oferta da região. O barril do Brent chegou a ser negociado acima dos US$ 90.

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