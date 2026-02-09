Real se aprecia com dólar fraco e altas de petróleo e iene

O dólar opera em baixa no mercado á vista na manhã desta segunda-feira, 9, alinhado à desvalorização externa da divisa americana ante pares desenvolvidos e várias moedas emergentes em meio à alta do petróleo e do iene, após a vitória do partido da primeira-ministra, Sanae Takaichi, nas eleições legislativas no país no domingo (8). O resultado do pleito abre espaço para o governo japonês aprovar uma agenda voltada à retomada do crescimento da economia. A Bolsa de Tóquio liderou ganhos na Ásia, ao subir 3,9%, e renovou recordes.

Os juros futuros oscilam próximos dos ajustes anteriores diante do recuo do dólar e alta dos rendimentos dos títulos soberanos no Japão, Reino Unido e dos Treasuries nos EUA.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

No radar está o presidente do Banco Central Gabriel Galípolo, que participa de palestra, às 9h30, no evento Estabilidade Financeira e Perspectivas para 2026 e 2027, promovido pela Associação Brasileira de Bancos (ABBC), em São Paulo.

No boletim Focus, a mediana para a inflação suavizada em 12 meses recuou de 3,99% para 3,97%, abaixo dos 4,04% projetados há um mês. A projeção para o IPCA de 2026 também caiu de 3,99% para 3,97%, ante 4,05% há um mês e 0,53 ponto porcentual abaixo do teto da meta. Já a projeção para o IPCA de 2027 permaneceu em 3,80% pela 14ª semana seguida.

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal da Fundação Getulio Vargas teve variação de 0,59% na primeira quadrissemana de fevereiro, idêntica ao encerramento de janeiro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na cena eleitoral, o presidente do PSD, Gilberto Kassab, afirmou que já disse ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva que o partido não caminharia com ele nas eleições.

No exterior, a inflação ao consumidor nos países da OCDE desacelerou para 3,7% em dezembro ante 3,8% em novembro, com queda em 13 países, alta em 9 e estabilidade em 16, enquanto no G7 a taxa anual recuou de 2,5% para 2,4%.

As taxas dos gilts sobem diante da instabilidade política no Reino Unido, após novas renúncias no gabinete do premiê Keir Starmer, com o rendimento do título de 10 anos avançando 3,8 pontos-base para 4,552%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em relação à eleição no Japão, a China afirmou que, por mais que eleições sejam "assuntos internos" de um país, a realizada no Japão ontem refletiu "questões estruturais profundas", além de tendências e desdobramentos emergentes, que, na avaliação de Pequim, merecem uma análise séria, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, Lin Jian, em coletiva de imprensa nesta segunda-feira.