Real avança com queda de dólar e retorno de Treasuries, mas petróleo e pesquisa limitam

O dólar recua na manhã desta quarta-feira, 20, refletindo a desvalorização da divisa americana e dos rendimentos dos Treasuries em meio à queda do petróleo pelo segundo dia, com a reabertura parcial do Estreito de Ormuz e sinais de retomada do fluxo na rota marítima.

Por outro lado, o alívio da commodity limita o espaço para a recuperação do real ao piorar os termos de troca comercial, e a queda do desempenho de Flávio Bolsonaro em pesquisas adiciona cautela política no pano de fundo dos negócios.

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Pesquisa Realtime/Big Data no Ceará mostra o presidente e pré-candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) liderando a disputa presidencial com 60% das intenções de voto, ante 21% do senador Flávio Bolsonaro (PL). Em eventual segundo turno, Lula venceria por 63% a 27%. Flávio tem a maior rejeição no Estado (60%), enquanto a aprovação do governo Lula entre os cearenses é de 66%.

Às 9h41, o dólar à vista recuava 0,09%, a R$ 5,0361, ante mínima a R$ 5,0256 (-0,30%) registrada nos primeiros negócios e máxima, a R$ 5,0386 (-0,04%) há pouco.

O IGP-M acelerou para alta de 0,86% na segunda prévia de maio, após 0,27% na primeira leitura do mês, mas desacelerou frente ao avanço de 2,64% registrado na mesma prévia de abril, informou a FGV.

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O ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, afirmou que 4,5 milhões de pessoas já foram ressarcidas por descontos indevidos e fraudulentos no INSS, que quer zerar a fila do INSS até o fim do ano e disse ser contra uma reforma da Previdência, alegando costuma aumentar o custo para os trabalhadores, seja por maior tempo para aposentadoria, aumento de alíquotas ou redução da renda disponível.

Brasil e China acordaram protocolo sanitário para exportação de miúdos suínos brasileiros para o mercado asiático, informou o Ministério da Agricultura, em nota. A assinatura do documento ocorreu durante reunião do ministro da Agricultura, André de Paula, com a ministra da Administração-Geral das Alfândegas da China (GACC), Sun Meijun, realizada ontem, 19, em Pequim.

Na Europa, negociadores da União Europeia afirmaram nesta quarta-feira que chegaram a um acordo provisório para retirar algumas tarifas sobre importações dos EUA, no âmbito do acordo comercial do bloco assinado no verão passado (no Hemisfério Norte), às vésperas do prazo americano para elevar tarifas sobre automóveis.