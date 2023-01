Reabertura da China deve ajudar crescimento global, diz Georgieva em Davos

Sergio Caldas (via Agência Estado)

A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, disse que a reabertura da China traz esperança para o futuro, apesar da taxa de crescimento do gigante asiático ter desacelerado a níveis abaixo da média global pela primeira vez em 40 anos em 2022.

"As taxas de crescimento da China não vão voltar aos dias em que a China respondia por cerca de 40% do crescimento global", disse Georgieva em entrevista à emissora americana CNBC, às margens do Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça.

Georgieva previu, no entanto, que a reabertura da China neste ano, em meio à reversão da política de "covid zero", deverá conduzir o crescimento global para cima. Na entrevista, Georgieva ressaltou que o FMI projeta expansão de 4,4% do PIB chinês em 2023, acima da média global.