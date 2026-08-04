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RD Saúde registra lucro líquido ajustado de R$ 432 mi no 2tri26, alta anual de 7,4%

Escrito por Júlia Pestana (via Agência Estado)
Publicado em 04.08.2026, 20:21:00 Editado em 04.08.2026, 20:30:08
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A RD Saúde registrou lucro líquido ajustado de R$ 432 milhões no segundo trimestre de 2026, alta de 7,4% em relação a igual período do ano anterior. A margem líquida ajustada recuou 0,3 ponto porcentual, para 3,4% da receita bruta.

O resultado consolidado inclui apenas um mês das operações descontinuadas da 4Bio, enquanto o número do segundo trimestre de 2025 considerava três meses da empresa. Excluindo a 4Bio, o lucro líquido ajustado somou R$ 424 milhões, crescimento anual de 23,4%.

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O Ebitda ajustado totalizou R$ 1,017 bilhão, avanço de 17,9% na comparação anual. A margem Ebitda ajustada permaneceu estável em 8% da receita bruta. A receita líquida, por sua vez, somou R$ 11 bilhões, avanço de 9,8% em relação ao segundo trimestre de 2025.

A companhia encerrou junho com 3.687 farmácias, após 76 inaugurações e três fechamentos no trimestre. A RD Saúde reafirmou a projeção de realizar entre 330 e 350 aberturas brutas em 2026. Nos últimos 12 meses, foram inauguradas 329 unidades.

No trimestre, as vendas em lojas maduras cresceram 10,9%, desempenho 8,1 pontos porcentuais acima do reajuste de 2,8% autorizado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (Cmed) em 2026.

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Os medicamentos de marca avançaram 24,3%, impulsionados principalmente pelos produtos da classe GLP-1. "O recente lançamento de novos medicamentos nesta categoria vem ampliando a acessibilidade, com o volume compensando a redução dos preços médios", afirma a RD Saúde no comentário que acompanha o balanço.

Os medicamentos genéricos cresceram 14,5%, enquanto as vendas de medicamentos isentos de prescrição avançaram 13% e as de perfumaria aumentaram 13,8%.

O lucro bruto somou R$ 3,696 bilhões, com margem de 28,9%, recuo anual de 0,1 ponto porcentual. A companhia atribuiu a pressão à maior participação dos medicamentos GLP-1, que possuem margens estruturalmente menores, ao efeito não caixa do ajuste a valor presente e ao menor ganho inflacionário sobre os estoques após o reajuste mais baixo da Cmed.

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As vendas digitais atingiram R$ 3,9 bilhões, crescimento de 52,2%, e passaram a representar 31% da receita do varejo, avanço de 6,9 pontos porcentuais. Com isso, a participação de mercado nacional da RD Saúde alcançou 19,7%, ganho anual de 1,7 ponto porcentual.

Caixa e dívida

O resultado financeiro ajustado ficou negativo em R$ 197 milhões, ante resultado negativo de R$ 204 milhões um ano antes. Segundo a companhia, R$ 131,8 milhões do total correspondem aos juros líquidos efetivamente incorridos sobre a dívida.

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A RD Saúde encerrou o trimestre com dívida líquida ajustada de R$ 3 bilhões, queda de 24,9% ante o segundo trimestre de 2025. A alavancagem financeira recuou de 1,3 vez para 0,8 vez o Ebitda ajustado dos últimos 12 meses.

O fluxo de caixa foi positivo em R$ 550 milhões, revertendo o consumo de R$ 60,8 milhões registrado um ano antes. Incluindo os efeitos da 4Bio, a geração total de caixa atingiu R$ 1,1 bilhão.

A companhia investiu R$ 329 milhões em capex, alta anual de 4,4%. Do total, R$ 144 milhões foram destinados à abertura de novas farmácias, R$ 85 milhões à manutenção e reforma de unidades, R$ 74 milhões à tecnologia e R$ 18 milhões à logística.

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