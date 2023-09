Ranking classifica aeroportos que têm mais conexões aéreas globais

Fazer uma viagem internacional pode ser mais fácil para moradores do Reino Unido. O Aeroporto de Heathrow (LHR), em Londres, foi apontado como o aeroporto mais bem servido no que diz respeito à variedade de voos de conexão ao redor do mundo. Os dados foram divulgados nesta semana pela OAG, uma plataforma mundial de dados sobre a indústria de viagens.

continua após publicidade

De acordo com o levantamento, Heathrow, que é o quarto maior aeroporto do mundo em termos de capacidade total programada no ano até agosto de 2023, além de ser o aeroporto mais conectado globalmente este ano. A British Airways é companhia aérea dominante em Heathrow, operando 50% de todos os trajetos que passam pelo local.

Para construir a lista, a OAG analisou dados de voo dos 100 maiores aeroportos do mundo e dos 100 maiores aeroportos internacionais no dia mais movimentado - sexta-feira, 11 de agosto de 2023 - para a aviação global no último ano e calculou o número total de todas as conexões possíveis entre voos de entrada e de saída dentro de uma janela de seis horas (onde os voos de entrada, de saída ou ambos são internacionais).

continua após publicidade

No ranking, o Aeroporto Internacional John F. Kennedy (JFK), de Nova York, conquistou o 2º lugar entre os megahubs globais, enquanto o Aeroporto de Amsterdam Schiphol (AMS), na Holanda, ficou na terceira posição. O Aeroporto Internacional de São Paulo (GRU), em Guarulhos, que é o mais movimentado do Brasil, aparece em 49º lugar. Fazendo um recorte da América Latina, o GRU sobe para 3º em termos de conectividade com demais países, depois de aeroportos da Cidade do México (MEX) e Bogotá (BOG), respectivamente.