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Randolfe: Prazo de aplicação da PEC 6x1 pode ser discutido; redução tem que valer de imediato

Escrito por Naomi Matsui (via Agência Estado)
Publicado em 09.06.2026, 19:53:00 Editado em 09.06.2026, 20:00:51
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O líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (PT-AP), afirmou nesta terça-feira, 9, esperar que o Senado debata o período de transição para a vigência total da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) para acabar com a jornada de trabalho 6X1. Randolfe defende que o prazo é longo e a jornada máxima de 40 horas deveria valer assim que o texto for promulgado.

"No Senado, há um ambiente que considera o prazo de transição longo demais ... Por que tem que viger só daqui a 60 dias? Esse é um debate que está desde 1988", declarou Randolfe a jornalistas.

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O senador disse acreditar que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), tem "simpatia" pelo texto e ter a disposição de conversar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre o tema, mesmo após as rusgas pela rejeição da indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Para Randolfe, há um "clima favorável" no Senado pela aprovação da redução de jornada e que o texto deve tramitar com celeridade. "Acho que irá tramitar somente uma comissão e nós iremos votar logo. Vamos votar logo", falou.

A declaração vem em um momento em que se calcula se a PEC passará apenas pela Comissão de Constituição e Justiça ou também terá de ser analisada por uma comissão especial - mesmo o regimento do Senado não tendo essa previsão.

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O líder do governo afirmou ainda desconhecer conversas para uma desoneração da folha de pagamento para compensar eventuais perdas do setor produtivo.

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