Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Randolfe: Estou otimista de que não entraremos em recesso sem apreciação do fim da escala 6x1

Escrito por Victor Ohana (via Agência Estado)
Publicado em 17.06.2026, 21:06:00 Editado em 17.06.2026, 21:19:17
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), declarou nesta quarta-feira, 17, que está confiante na realização da votação no Senado Federal sobre o fim da escala 6x1 antes do recesso parlamentar, que terá início daqui a um mês.

Em conversa com jornalistas, após uma reunião com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), Randolfe celebrou o agendamento de um debate entre senadores e centrais sindicais no dia 1º de julho.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

"Eu estou otimista com isso, de que nós não entraremos em recesso sem a apreciação do fim da 6x1. Nós temos até 17 de julho para votar o fim da 6x1 e a instituição da escala 5x2. Eu estou confiante de que, antes de entrarmos em recesso, nós apreciaremos", disse.

Já aprovada na Câmara dos Deputados, a PEC ainda não foi despachada por Alcolumbre para tramitação no Senado.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
6x1/jornada/PEC/Randolfe VOTAÇÃO
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV