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Randolfe diz que o governo quer levar a PEC da 6x1 ao plenário do Senado nesta quarta

Escrito por Gabriel Maximo (via Agência Estado)
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O líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), disse na terça-feira, 1º, que a gestão petista tentará votar a proposta de emenda à Constituição (PEC) que põe fim à escala 6x1 no plenário do Senado nesta quarta-feira, 2. A previsão é que o texto seja analisado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa às 9h desta quarta.

"Vamos aprovar amanhã (hoje, quarta) na Comissão de Constituição e Justiça e aí nossa intenção, a pretensão do governo, é levar ao plenário amanhã e tentar votar amanhã. Mas vamos medir, nós temos algumas circunstâncias para avaliar", disse o parlamentar.

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Segundo Randolfe, serão avaliados a necessidade de quórum, já que a aprovação da PEC exige o voto favorável de pelo menos 49 senadores, e o apoio dos parlamentares para a quebra de interstício, o que derruba a necessidade do intervalo de cinco dias úteis entre o primeiro e segundo turnos de votação da matéria.

O líder também fez um apelo para que a oposição não obstrua os trabalhos. "Eu espero que a oposição se sensibilize com o que vivem os trabalhadores brasileiros, não obstruam, não criem dificuldades e possibilite que a gente vote amanhã."

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6X1/JORNADA/PEC Randolfe Senado
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