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ECONOMIA

Randolfe diz estar confiante de que Alcolumbre pautará PEC da escala 6x1 antes da eleição

Escrito por Victor Ohana (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), voltou a afirmar que está "confiante" de que a votação do fim da escala 6x1 ocorrerá no Senado antes das eleições. As declarações ocorreram nesta quarta-feira, 12, a jornalistas.

"Deus nos ajude que sim. Essa aí vai dar certo. Essa, eu acho que nós vamos avançar", declarou o senador.

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Segundo ele, a PEC é a prioridade do governo. "Trabalhamos com afinco, dedicação e zelo para que isso ocorra antes das eleições."

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
6X1/JORNADA/PEC/SENADO/Randolfe Rodrigues
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