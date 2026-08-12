Randolfe diz estar confiante de que Alcolumbre pautará PEC da escala 6x1 antes da eleição
Escrito por Victor Ohana (via Agência Estado)
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O líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), voltou a afirmar que está "confiante" de que a votação do fim da escala 6x1 ocorrerá no Senado antes das eleições. As declarações ocorreram nesta quarta-feira, 12, a jornalistas.
"Deus nos ajude que sim. Essa aí vai dar certo. Essa, eu acho que nós vamos avançar", declarou o senador.
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Segundo ele, a PEC é a prioridade do governo. "Trabalhamos com afinco, dedicação e zelo para que isso ocorra antes das eleições."