Rali no exterior ajuda no fechamento da curva de juros

Luciana Xavier (via Agência Estado)

Os juros futuros estão em mais uma sessão de queda, influenciados pelo rali no exterior, que enfraquece o dólar e juros dos Treasuries. A liquidez ainda é reduzida, num dia de agenda local esvaziada. No radar está o leilão de NTN-B e LFT do Tesouro (11h) e discursos de dirigentes do Federal Reserve (Fed, o BC dos EUA). Às 9h10 desta terça-feira, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 recuava para mínima de 11,21%, de 11,29% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2025 caía para 11,41%, de 11,46%, e o para janeiro de 2024 marcava 12,71%, de 12,72% no ajuste de segunda-feira. O dólar à vista caía 0,98%, a R$ 5,1228. O juro da T-note de 10 anos recuava para 3,592%, de 3,654% no fim da tarde de segunda.