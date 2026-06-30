Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Raízen registra prejuízo de R$ 7,334 bi no 4º tri do ano-safra 2025/26

Escrito por Leandro Silveira (via Agência Estado)
Publicado em 30.06.2026, 15:52:00 Editado em 30.06.2026, 15:59:15
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

São Paulo, 30 - A Raízen registrou prejuízo líquido de R$ 7,334 bilhões no quarto trimestre do ano-safra 2025/26 (1º de janeiro a 31 de março de 2026). O resultado representa aumento de 191,8% em relação ao prejuízo de R$ 2,514 bilhões apurado em igual período da safra anterior. A receita líquida recuou 11,1% na comparação anual, de R$ 57,727 bilhões para R$ 51,329 bilhões.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado somou R$ 2,884 bilhões no trimestre, alta de 46% ante os R$ 1,976 bilhão registrados um ano antes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Segundo a companhia, a melhora do resultado operacional foi impulsionada pela expansão em todos os segmentos de negócios, com destaque para distribuição de combustíveis Brasil e Argentina, refletindo maior rentabilidade, crescimento dos volumes comercializados e captura de ganhos de eficiência operacional.

Apesar da evolução do Ebitda, o prejuízo líquido foi pressionado pelo aumento das despesas financeiras decorrentes do maior saldo da dívida e da elevação da taxa média do CDI, além do reconhecimento de provisões sem efeito caixa para não realização de determinados ativos e de despesas não recorrentes relacionadas ao início do processo de recuperação extrajudicial, incluindo gastos com assessores financeiros e jurídicos.

No acumulado do ano-safra 2025/26, a Raízen apurou prejuízo líquido de R$ 27,135 bilhões, ante perda de R$ 4,177 bilhões na safra anterior. A receita líquida caiu 11,5%, para R$ 225,849 bilhões, enquanto o Ebitda ajustado recuou 2,3%, para R$ 11,273 bilhões.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Dívida Líquida

A dívida líquida da Raízen encerrou o quarto trimestre do ano-safra 2025/26 (1º de janeiro a 31 de março de 2026) em R$ 58,229 bilhões, alta de 69,9% em relação aos R$ 34,264 bilhões registrados no mesmo período da safra anterior. Na comparação com o terceiro trimestre, o endividamento aumentou 5,3%, ante R$ 55,322 bilhões.

Como reflexo do maior endividamento, a alavancagem, medida pela relação entre dívida líquida e Ebitda ajustado dos últimos 12 meses, passou de 3,2 vezes para 5,2 vezes na comparação anual. Em relação ao trimestre imediatamente anterior, o indicador recuou levemente de 5,3 vezes para 5,2 vezes, beneficiado pela expansão do Ebitda ajustado dos últimos 12 meses.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo a companhia, a implementação do plano de recuperação extrajudicial deverá contribuir para reduzir a alavancagem, preservar a continuidade das operações e estabelecer uma estrutura de capital adequada e sustentável no longo prazo.

O plano, protocolado em junho após receber apoio de mais de 80% dos credores, prevê aumento de capital de R$ 3,5 bilhões pela Shell, além da conversão de 45% dos créditos reestruturados em participação acionária e do refinanciamento dos 55% restantes por meio de novos títulos de dívida.

A empresa informou ainda que o plano contempla medidas para ampliar a liquidez e reduzir desembolsos financeiros nos próximos anos, incluindo segregação de ativos, avanço da agenda de desinvestimentos e reorganizações societárias.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo a administração, essas iniciativas, somadas à simplificação do portfólio, deverão gerar impacto positivo estimado em R$ 12 bilhões na posição financeira da companhia, dos quais cerca de 40% já foram capturados e o restante depende da conclusão da venda dos ativos na Argentina.

Moagem de cana

A Raízen processou 70,5 milhões de toneladas de cana-de-açúcar no ano-safra 2025/26, encerrado em março, volume 9,8% inferior ao registrado na temporada anterior, quando a moagem somou 78,2 milhões de toneladas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A companhia atribuiu o desempenho principalmente às condições climáticas adversas ao longo da safra, que reduziram a disponibilidade de matéria-prima e a produtividade agrícola, resultando em uma perda estimada de cerca de 900 mil toneladas de cana disponíveis para processamento.

Segundo a empresa, a moagem também foi afetada por iniciativas de otimização do portfólio, como a venda de aproximadamente 2 milhões de toneladas de cana e a hibernação das usinas MB, em novembro de 2024, e Santa Elisa, desde julho de 2025. Desconsiderados esses efeitos, a moagem teria totalizado 69,2 milhões de toneladas, queda de 3,9% em relação ao ano-safra anterior.

A produtividade da cana própria (TCH) recuou 5,2%, para 72,9 toneladas por hectare, enquanto a produtividade agrícola caiu 5,8%, para 9,8 toneladas de ATR por hectare. O teor de açúcares totais recuperáveis (ATR) ficou em 134,4 quilos por tonelada de cana, redução de 1% na comparação anual.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A produção de açúcar caiu 5,5%, para 4,824 milhões de toneladas, e a de etanol recuou 17,9%, para 2,576 bilhões de litros. Em contrapartida, a produção de etanol de segunda geração (E2G) mais que dobrou, alcançando 120,2 milhões de litros. O mix de produção da companhia encerrou a safra em 53% para açúcar e 47% para etanol, ante divisão de 50% para cada produto na temporada anterior.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
RAÍZEN/BALANÇO/4º TRIMESTRE/ANO-SAFRA 2025/26
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV