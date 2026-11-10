Questionamento da transparência no Aeroporto de Brasília não adiará leilão, diz ministro

O ministro de Portos e Aeroportos, Tomé Franca, afirmou nesta terça-feira, 10, que a representação enviada ao Tribunal de Contas da União (TCU) por empresas interessadas na repactuação do Aeroporto de Brasília, que questiona a transparência do processo, não será motivo de adiamento do leilão agendado para 17 de dezembro de 2026. O ministro diz que a Secretaria Nacional de Aviação Civil está tratando sobre o envio das informações solicitadas na representação junto à Corte de Contas, para que não haja o atraso.

"A Secretaria Nacional de Aviação Civil está dialogando junto com as concessionárias, com o Tribunal de Contas e com a Agência Nacional de Aviação Civil para que as informações que foram solicitadas sejam disponibilizadas", disse a jornalistas depois de participar da cerimônia de abertura do Fórum Nacional de PPPs 2026, em Brasília (DF).

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Entre os questionamentos apresentados, está o acesso a contratos comerciais firmados pela atual concessionária do terminal (Inframerica). No contrato de repactuação do Aeroporto, foi estabelecido que é obrigatório a disponibilização das informações essenciais para as empresas interessadas no leilão por meio de plataforma digital.

Em meio à resistência da concessionária para envio dos documentos, sob argumento que eles seriam sigilosos, ainda que os documentos sejam considerados essenciais para entendimento pleno da situação financeira do ativo.