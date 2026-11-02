Questão é saber qual será a magnitude de esforço adicional sobre juros, diz membro do BCE

O presidente do Banco Nacional da Eslováquia e dirigente do Banco Central Europeu (BCE), Peter Kazimír, classificou como "correta" a decisão de manutenção dos juros pelo BC da zona do euro na semana passada e disse que o aperto na política monetária ainda está repercutindo na economia, em texto publicado nesta segunda-feira. Para ele, no entanto, a pausa na reunião de outubro "não representa uma linha de chegada".

"Em dezembro, teremos novas projeções e mais informações. Esse será o nosso próximo momento de decisão. Para mim, a questão, cada vez mais, não é se serão necessárias medidas adicionais, mas sim qual a magnitude do esforço adicional que será exigido", ponderou o membro do BCE.

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Para Kazimír, os mercados talvez ainda subestimem o que é necessário em relação aos juros e, segundo ele, a questão da política monetária "não se resume a uma única reunião ou a uma única medida", já que se trata da trajetória necessária para trazer a inflação de volta à meta de 2% e mantê-la nesse patamar.

"Os riscos de fazer pouco são mais difíceis de ignorar. Devemos agir antes que a inflação elevada comece a ser vista como algo normal. A paciência tem seu lugar na política monetária. A hesitação, por sua vez, tem seu preço", acrescentou o dirigente.