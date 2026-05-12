Queremos voltar à lista e seguir fornecendo proteínas à UE, diz ministro da Agricultura

O ministro da Agricultura, André de Paula, disse que o governo brasileiro vai atuar e negociar com a União Europeia para evitar a suspensão das exportações de produtos de origem animal ao bloco. A manifestação ocorre após o bloco europeu decidir nesta terça-feira, 12, pela retirada do Brasil da lista de países autorizados a exportar produtos de origem animal destinados ao consumo humano para a União Europeia, a partir de 3 de setembro.

A expectativa do governo brasileiro, agora, é de reverter a medida. "Seguiremos conversando e negociando para evitar que se possa chegar a esse ponto (de restrição das exportações) em 3 de setembro. O governo tomará todas as medidas necessárias para reverter a decisão", disse o ministro ao Estadão/Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado). "Queremos voltar à lista dos países autorizados e seguir fornecendo produtos ao mercado europeu como ao longo dos últimos 40 anos."

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A União Europeia (UE) publicou nesta terça-feira uma atualização da lista de países autorizados a exportar animais e produtos de origem animal para o bloco, excluindo o Brasil do grupo de nações que cumprem as exigências contra o uso de antimicrobianos, como antibióticos, na pecuária.

A medida, validada pelos Estados-Membros, estabelece quais países poderão continuar acessando o mercado europeu a partir de 3 de setembro de 2026, com base no Regulamento (UE) 2019/6. O Brasil precisará fornecer garantias sobre a não utilização dessas substâncias para fins de crescimento ou rendimento, segundo a decisão sanitária europeia.

A decisão decorre do resultado da votação realizada hoje no âmbito do Comitê Permanente para Plantas, Animais, Alimentos e Ração da Comissão Europeia, que aprovou uma atualização dessa listagem.

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De Paula afirmou que a Delegação do Brasil junto à União Europeia terá reunião nesta quarta com as autoridades sanitárias europeias da Direção-Geral da Saúde e Segurança Alimentar da Comissão Europeia (DG SANTE) para esclarecimento da medida, avanço do diálogo e formalizar a preocupação do Brasil quanto ao tema.

"Queremos compreender melhor e ter acesso as informações de forma mais precisa. Ainda não estão claras todas as nuances. Estamos permanentemente dispostos ao diálogo e muito cuidado para falar somente quando tivermos absoluta clareza dos fatos", disse o ministro. A pasta, por sua vez, já está em contato com a Direção-Geral da Agricultura e do Desenvolvimento Rural da Comissão Europeia (DG Agri).

O ministro esclareceu que o governo foi surpreendido pelo momento e pela amplitude da medida. O Brasil estava em negociação com o bloco europeu em relação ao tema dos antimicrobianos na pecuária bovina. "Entendíamos que era possível sentar para construir uma transição nessa exigência legal que existe. A surpresa é que isso foi antecipado e que se estendeu a todas as proteínas animais, aves, mel, ovos, carne bovina", apontou De Paula.

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Ele lembrou ainda que estava prevista uma auditoria das autoridades sanitárias europeias ao Brasil em junho em meio às tratativas para reabertura do mercado europeu para o pescado nacional. "Estávamos em processo avançado para essa retomada. Essa auditoria pode estar comprometida diante do processo que estamos iniciando de negociação", apontou o ministro.

Enquanto a nova lista europeia não entrar em vigor, prevista para 3 de setembro, as exportações brasileiras de proteínas animais ao bloco seguem normalmente, observou o secretário de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, Luis Rua. "Neste momento, as exportações seguem como tal. A medida poderá vigorar em 3 de setembro, mas manteremos as negociações para reversão", apontou.

Segundo Rua, o tema era tratado bilateralmente pelo Brasil junto ao bloco desde outubro do ano passado, com envio de informações do Brasil para à UE sobre o tema. "Neste período, cobramos se as informações estavam adequadas e suficientes. A retirada da lista pegou de surpresa pelo momento que ocorreu sendo que o Brasil pedia esclarecimentos sobre as informações apresentadas e pela reverberação a outros setores de proteína animal", explicou.

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A expectativa é de que os motivos da retirada do Brasil da lista sejam esclarecidos após a reunião da delegação do Brasil junto à União Europeia. "Amanhã tomaremos pé de toda a situação para entender as motivações e os próximos passos pelo lado europeu. E logo adotar as medidas que forem necessárias para evitar eventuais interrupções (no fluxo comercial) quando o regulamento entrar em vigor em 3 de setembro", afirmou o secretário.

Questionado sobre a medida coincidir com a entrada em vigor do acordo entre Mercosul e União Europeia e dos benefícios das novas condições tarifárias aos exportadores nacionais, De Paula afirmou que boas parcerias são tratadas com diálogo, respeito recíproco e que consideram os interesses das duas partes. "Vamos mergulhar de cabeça nessa questão e avançar nas tratativas", concluiu.