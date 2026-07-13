Queremos publicar MP das Dívidas rurais até quarta-feira, 15, diz líder do PT na Câmara

O líder do governo na Câmara dos Deputados, Paulo Pimenta (PT-RS), afirmou que a previsão é de que a Medida Provisória sobre a renegociação das dívidas de produtores rurais seja publicada até a quarta-feira, 15, e que está prevista uma nova reunião nesta terça-feira, 14, com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB). As declarações constam em áudio do parlamentar distribuído à imprensa pela sua assessoria, nesta segunda-feira, 13.

Na gravação, Pimenta disse ter conversado mais cedo com o ministro da Fazenda, Dario Durigan, para acompanhar a finalização da minuta da Medida Provisória. A validade de uma MP é imediata, mas no período de 120 dias. É preciso de aprovação no Congresso Nacional para que as novas regras tenham vigor permanente.

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"Nesta segunda-feira, dia 13, eu mantive contato com o ministro da Fazenda, Dario Durigan, acompanhando a finalização da elaboração da minuta da Medida Provisória, que nós queremos que esteja publicada até a quarta-feira", disse o petista.

Segundo o deputado, ainda está em negociação a ampliação dos limites de dívidas a serem renegociadas. "Eu tenho procurado insistir em ver se a gente consegue ampliar esses tetos, mas a equipe econômica tem tido bastante resistência, por conta da Medida Provisória também contemplar agricultores de outros Estados que tiveram perda em função do preço do produto", disse Pimenta.

O líder do governo acrescentou: "Eu fui contra essa parte da Medida Provisória, mas a força da Frente Parlamentar da Agropecuária acabou garantindo que fosse estendida para o resto do Brasil. Mas, pelo menos, foi uma vitória importante, que a gente não aceitou nenhuma hipótese de que fossem as mesmas condições que vão ser dadas para quem foi atingido pelas enchentes ou pela seca".

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Pimenta também citou quais avanços ocorreram até o momento. "Um deles diz respeito à questão das garantias, para a possibilidade de utilização das garantias que já foram colocadas no financiamento original e, também, a liberação de garantias excedentes, além da criação do fundo garantidor", disse.

O deputado continuou: "Conseguimos ampliar o prazo para o Rio Grande do Sul para dez anos, dois anos de carência com mais oito para pagar. Acredito que vamos conseguir avançar na questão dos juros, para 5%, 7% e 10%". Ele acrescentou: "O enquadramento é para perdas ocorridas entre 2019 e 2025, de duas safras".

A Frente Parlamentar da Agropecuária aguarda a devolutiva do Ministério da Fazenda sobre os pleitos finais em relação à proposta das dívidas rurais. O Ministério da Fazenda e a Frente Parlamentar da Agropecuária ainda negociam os termos da Medida Provisória que será editada pelo Executivo para a renegociação das dívidas rurais. A bancada do agro quer juros menores e limites maiores em relação à proposta de repactuação apresentada pela Fazenda.