Quem são as mulheres mais ricas da América? Veja a brasileira mais bem colocada

O topo da lista das mulheres mais ricas da América é totalmente dominado por representantes dos Estados Unidos, que ocupam todas as dez primeiras posições, segundo o ranking de bilionários em tempo real da revista Forbes. Alice Walton, herdeira de Sam Walton, fundador da rede de varejo Walmart, é a mulher mais rica do continente, com um patrimônio estimado em US$ 105,2 bilhões. Alice também ocupa o primeiro lugar na lista de mulheres mais ricas do mundo. Os dados são da última sexta-feira, 21.

Alice é a única filha do falecido Sam Walton e se concentrou na curadoria de arte em vez de trabalhar para o Walmart como seus irmãos, Rob e Jim. Em 2011, ela fundou o Museu Crystal Bridges de Arte Americana, em sua cidade natal, Bentonville, no estado americano de Arkansas. O museu reúne obras de nomes como Andy Warhol, Norman Rockwell e Mark Rothko.

Em segundo lugar na lista de mulheres mais ricas da América aparecem Julia Koch e sua família, com fortuna estimada em US$ 74,2 bilhões. Julia e seus três filhos herdaram uma participação de 42% nas Indústrias Koch após seu marido, David, falecer em 2019, aos 79 anos.

Jaqueline Mars, herdeira da Mars, empresa de doces, alimentos e cuidados para animais de estimação fundada por seu avô, aparece em terceiro lugar com um patrimônio estimado em US$ 43,1 bilhões. Estima-se que Jacqueline seja dona de um terço da Mars, empresa onde trabalhou por quase 20 anos e atuou no conselho até 2016.

A brasileira mais bem colocada na lista de mais ricas da América é Vicky Safra, que aparece na 13ª posição. Ela e sua família têm patrimônio estimado pela Forbes em US$ 20,6 bilhões. Vicky e seus quatro filhos herdaram a fortuna de seu falecido marido e pai, o banqueiro Joseph Safra. A família é dona do Banco Safra no Brasil, do banco suíço J. Safra Sarasin e do Safra National Bank of New York.

Veja a seguir a lista de mulheres mais ricas da América, de acordo com dados do dia 21 de fevereiro do ranking em tempo real da Forbes.

1. Alice Walton

Patrimônio: US$ 105,2 bilhões

Origem do patrimônio: Walmart

País: Estados Unidos

2. Julia Koch e família

Patrimônio: US$ 74,2 bilhões

Origem do patrimônio: Koch, Inc.

País: Estados Unidos

3. Jacqueline Mars

Patrimônio: US$ 43,1 bilhões

Origem do patrimônio: Doces, comida para pets

País: Estados Unidos

4. Abigail Johnson

Patrimônio: US$ 35,6 bilhões

Origem do patrimônio: Fidelity Investments

País: Estados Unidos

5. Miriam Adelson e família

Patrimônio: US$ 32 bilhões

Origem do patrimônio: Cassinos

País: Estados Unidos

6. MacKenzie Scott

Patrimônio: US$ 31,2 bilhões

Origem do patrimônio: Amazon

País: Estados Unidos

7. Marilyn Simons e família

Patrimônio: US$ 31 bilhões

Origem do patrimônio: Fundo de hedge

País: Estados Unidos

8. Melinda French Gates

Patrimônio: US$ 30,4 bilhões

Origem do patrimônio: Microsoft, investimentos

País: Estados Unidos

9. Elaine Marshall e família

Patrimônio: US$ 28,3 bilhões

Origem do patrimônio: Koch Inc.

País: Estados Unidos

10. Lyndal Stephens Greth e família

Patrimônio: US$ 27,8 bilhões

Origem do patrimônio: Óleo e gás

País: Estados Unidos