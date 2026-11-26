O presidente do Conselho de Administração do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco Cappi, é cotado para assumir o Ministério da Fazenda no próximo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Trabuco tem 75 anos e é natural de Marília, no interior de São Paulo. Graduado em Filosofia, também cursou pós-graduação em Sociopsicologia pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP).

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Em entrevista à Forbes, em 2016, Trabuco disse que começou a trabalhar aos 12 anos, como auxiliar de tecelão, em sua cidade natal. Na época, contou, tinha o hábito de ler o Estadão, cujos exemplares chegavam às suas mãos com alguns dias de atraso.

"Tinha o privilégio de ler, com dois ou três dias de defasagem, o Estadão que o patrão jogava no lixo. Ler jornal na década de 1960, em uma cidade como Marília, era um diferencial. E isso mudou minha vida, porque a gente ficava mais sabido que os colegas e o professor", disse à Forbes. Atualmente, Trabuco é colunista do Estadão.

Ainda em Marília, ele entrou no Bradesco aos 17 anos, como escriturário. No banco, passou por diversas posições de liderança, como diretor de Marketing, diretor-presidente da Bradesco Vida e Previdência e presidente da Bradesco Seguros.

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Em 2009, o executivo assumiu o cargo de CEO da instituição financeira, substituindo Márcio Artur Laurelli Cypriano, que havia atingido a idade-limite de 65 anos prevista no estatuto do banco. Trabuco permaneceu no posto até 2018, quando passou a presidir o Conselho de Administração.

Sua gestão ficou marcada por importantes aquisições, incluindo a do HSBC Brasil, em 2015. Ele também teve atuação em diversas frentes do setor financeiro e ocupou cargos como os de presidente do Conselho de Representantes e da Diretoria Executiva da Confederação Nacional das Instituições Financeiras (CNF), além de ter presidido os Conselhos Diretor e Consultivo da Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

Neste mês, assumiu como presidente do Conselho Superior do Movimento Brasil Competitivo (MBC), sucedendo o fundador, Jorge Gerdau Johannpeter.

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Como mostrou o Estadão, Lula sondou Trabuco para assumir o Ministério da Fazenda em seu quarto mandato, mas o executivo ainda não respondeu e avalia a proposta. Os dois se reuniram na segunda-feira, 23, no Palácio da Alvorada, em um encontro fora da agenda oficial do presidente.

O Estadão também apurou que, há cerca de dez dias, Trabuco teve uma conversa reservada com o ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em São Paulo. Na semana passada, foi à sede do PT, em Brasília, onde se encontrou com o presidente do partido, Edinho Silva, e com o presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), Olavo Noleto. No dia 18, Trabuco também esteve com o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante.

O Estadão mostrou que interlocutores de Lula têm procurado amigos de Trabuco para convencê-lo a aceitar o cargo de ministro da Fazenda.

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Desde que passou a ser um dos nomes cotados para o posto, o humor do mercado financeiro melhorou. Nesta quinta-feira, 26, o índice Ibovespa chegou a subir mais de 4%, enquanto o dólar recuava para o patamar de R$ 5,75.