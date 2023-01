Queda em preço de combustíveis ajuda a reduzir alta de Transportes no IPCA-15

Vinicius Neder (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Os preços dos combustíveis tiveram queda de 0,58% no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15) de janeiro divulgado nesta terça-feira, 24, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Com isso, o grupo Transportes avançou 0,17%, na composição do IPCA-15 de janeiro, bem abaixo da alta de 0,85% de dezembro.

continua após publicidade .

A queda nos preços médio dos combustíveis se deu apesar da alta de 0,51% no etanol. Segundo o IBGE, caíram os preços do óleo diesel (-3,08%), gasolina (-0,59%) e gás veicular (-0,40%).

"Destaca-se a alta do subitem emplacamento e licença (1,61%), que incorporou, pela primeira vez, a fração mensal referente ao IPVA de 2023", diz a nota divulgada pelo IBGE.