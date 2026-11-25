O cenário cauteloso no exterior respinga, de certa forma, no Ibovespa, que sobe moderadamente nesta quarta-feira, 25, enquanto as bolsas de Nova York abriram em forte queda. Além das incertezas fiscais brasileiras, investidores monitoram novas tarifas dos Estados Unidos para países como o Brasil.

"A alta de hoje é mais um ajuste técnico. Não vejo uma inversão de tendência. O pacote fiscal não resolve o problema da dívida pública", diz Leonardo Mendes, consultor financeiro da Manchester Investimentos. O aumento ocorre após quatro pregões seguidos de queda do Ibovespa.

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Lá fora, pesam incertezas no setor de tecnologia e a inflação elevada nos EUA. Embora o índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) do país, relativo a outubro, tenha vindo conforme o esperado, a taxa anual de 3,8% segue bem acima da meta de 2% do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), o que reforça a expectativa de aumento de juros em dezembro.

"O PCE americano sobe à taxa anualizada de 2,5% núcleo, o que é um mau sinal para a trajetória do juro americano (e, consequentemente, para a Selic)", afirma Marcel Lima, especialista e sócio da Valor Investimentos.

Os mercados também digerem propostas de aumento de tarifas dos Estados Unidos para o Brasil, a União Europeia (UE), Japão, Coreia do Sul, Taiwan e outros oito importantes parceiros comerciais. Foi aberta uma consulta pública sobre a proposta de elevar as tarifas de importação sobre o açúcar e impor uma taxa adicional de 10% sobre aeronaves acabadas produzidas no Brasil. As ações da Embraer caem 7%.

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"Ainda é uma proposta; existe amplo espaço para negociação, mas isso pode elevar a tensão comercial e aumentar a aversão ao risco", diz Leonardo Brito, gestor de investimentos da Olimpo.

Após a aprovação, nesta semana, do pacote para reduzir os gastos públicos, as atenções se voltam para a reunião da equipe econômica com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) hoje, para definir o escopo e o alcance de uma nova Proposta de Emenda à Constituição (PEC), com medidas fiscais voltadas a despesas obrigatórias.

Além disso, o ministro do Planejamento, Bruno Moretti, concedeu entrevista sobre o Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias relativo ao 5º bimestre. Segundo ele, a equipe econômica segue em busca do cumprimento das metas de resultado primário e defendeu que o processo de consolidação fiscal permanece firme no País.

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Ontem, o Ibovespa fechou em baixa de 0,43%, aos 164.089,81 pontos, principalmente devido ao recuo das ações da Vale, em meio a incertezas geopolíticas - e que tentam alta hoje (+0,14%), a despeito do recuo de 0,15% do minério de ferro em Dalian e queda de 0,51% em Singapura.

"Desde o segundo turno da eleição, investidores vêm refazendo portfólio, diante do aumento da percepção de risco", afirma Mendes, da Manchester.

Às 11h44, o Ibovespa subia 0,14%, aos 164.189 pontos, após ter chegado à máxima de 165.103,51 pontos (+0,62%) e à mínima de 164.042,13 pontos (-0,03%). Apesar do avanço do petróleo, Petrobras passou a cair (PN: -0,17% e ON: -0,28%). Também recuam ações de bancos, com exceção de Bradesco.