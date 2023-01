Queda em NY após balanços contamina Ibovespa, que cai mais de 1%

Maria Regina Silva (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A tentativa de recuperação de parcela das recentes perdas do setor varejista atenua levemente a queda do Ibovespa, que segue nesta sexta-feira, 13, a desvalorização dos índices futuros de ações em Nova York, após balanços do quarto trimestre, indicando, de forma geral, desaquecimento da economia.

continua após publicidade .

Para André Luzbel, head de renda variável da SVN Investimentos, os balanços informados até o momento nos Estados Unidos dão uma visão negativa em relação à economia norte-americana. Por isso, diz, as bolsas caem após um repique, e a tendência é de baixa. "Na temporada de resultados podemos começar a ver o reflexo das políticas fiscal e monetária dos Estados Unidos", diz.

Maior banco dos EUA, o JPMorgan Chase superou expectativas de lucro e receita no quarto trimestre, mas também disse esperar uma recessão branda. Ao mesmo tempo alertou sobre desafios à economia americana, o que acabou pesando na ação do banco nos negócios do pré-mercado em Nova York.

continua após publicidade .

Na B3, alta de alguns papéis de consumo reflete, em parte, um ajuste "técnico", após o susto da véspera com o anúncio do rombo da Americanas, e ocorre a despeito da fragilidade do IBC-Br de novembro.

Além disso, é atribuída ao recuo dos juros futuros, após o anúncio de medidas na quinta-feira pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que aproveitou para renovar críticas ao Banco Central (BC).

Ao anunciar as medidas, Haddad disse que o pacote é uma "carta" ao BC, voltando a criticar os juros altos. "São 70 milhões de CPFs negativados no Brasil em razão do lado monetário da economia, em razão da taxa de juros.

continua após publicidade .

Segundo Dennis Esteves, especialista de renda variável da Blu3, o que "salva" o índice Bovespa é o varejo. "O IBC-Br veio fraco e indica que a economia tem dificuldade em se recuperar. Agora, o aceno do Haddad numa espécie de confronto com o BC ao anunciar medidas para tentar reduzir o déficit estão levando à queda na curva de juros", avalia, acrescentando que o mercado está de olho no encontro do ministro com economistas, hoje, em São Paulo. O evento é fechado à imprensa.

Após o tombo de cerca de 77%, as ações da Americanas lideram as altas do índice Bovespa, com ganhos de quase 9%, seguidas por Magazine Luiza, com 6,90%, e Via, com 2,85%, entre as três primeiras.

Porém o varejo é insuficiente para mudar o Ibovespa de direção, que ontem interrompeu uma série de seis pregões de alta, ao fechar em baixa de 0,59%, aos 111.850,22 pontos. O investidor coloca o 'pé no freio' após mau presságio do início da temporada de balanços corporativos do quarto trimestre nos EUA e em meio a temores fiscais locais. Nem mesmo a valorização das commodities segura os papéis do setor e tampouco o Ibovespa, após o recuo menos intenso das exportações e das importações chinesas em dezembro.

continua após publicidade .

Apesar da alta de algumas varejistas, o IBC-Br fraco em novembro eleva incerteza sobre a retomada do setor de consumo na B3. O IBC-Br de novembro mostrou recuo de 0,55%, ante mediana de queda de 0,20% na margem, e alta de 1,65% no confronto interanual (mediana: 2,25%).

O pacote anunciado na quinta pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que pretende derrubar o déficit fiscal a 1% do Produto Interno Bruto (PIB), também é reavaliado, dado que ainda faltam sinais claros se de fato serão alcançadas. "O pacote Parece bem ambicioso, mas o valor que pode ser entregue deve ser menor" cita em comentário matinal o economista Carlos Lopes, do BV.

Às 11h30, o Ibovespa caía 1,04%, aos 110.687,92 pontos.