Queda do petróleo empurra o Ibovespa para baixo, apesar de alta em NY

A desvalorização de cerca de 4% nas cotações do petróleo joga o Ibovespa para baixo na sessão desta quarta-feira, 24. Assim, o índice ignora a alta das bolsas em Nova York e do minério de ferro.

O petróleo recua pela terceira sessão consecutiva, diante de sinais de normalização do fluxo no Estreito de Ormuz após o acordo provisório entre Estados Unidos e Irã.

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Após abrir estável aos 171.256,00 pontos e subir 0,05%, na máxima, aos 171.342,05 pontos, o Ibovespa operava perto da mínima intradia (170.178,68 pontos; -0,63%) por volta das 11 horas: -0,44%, aos 170.467,69 pontos. As ações da Petrobras recuavam mais de 2%.

"Hoje o índice tem uma pressão grande do segmento de commodities, principalmente por causa do petróleo. Isso carrega todas as empresas do setor na Bolsa", diz João Daronco, analista da Suno Research.

Segundo Daronco, ainda, o movimento desta quarta-feira reflete sinais de saída de fluxo do Brasil para os EUA. "Isso vem acontecendo há algumas semanas e continua hoje. O dólar tem ganhado força, o que contamina o fluxo para emergentes", afirma.

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Em Nova York, as bolsas sobem moderadamente, após a queda ontem, diante de vendas de papéis do setor de tecnologia (TI). "Os mercados têm um comportamento um pouco melhor, mas o ambiente continua sendo de muita cautela", diz o economista-chefe do BV, Roberto Padovani.

Em comentário matinal, Padovani cita que há duas preocupações principais: o setor de TI e a possibilidade de alta de juros no mundo, especialmente nos EUA e no Japão, que hoje deu sinais de que pode elevar as taxas.

A percepção de aperto monetário global ganhou força com a alta do petróleo em meio ao conflito no Oriente Médio. O Brent chegou a se aproximar de US$ 126 em meados de abril, por exemplo. Agora, opera em níveis anteriores à guerra entre Estados Unidos e Israel contra o Irã, diante da distensão geopolítica.

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Nesta quarta, o presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou que o Irã informou a Washington que não está cobrando pedágios de embarcações que transitam por Ormuz. Há relatos de que os países podem retomar conversas técnicas na semana que vem.

Ontem o Ibovespa fechou em alta de 0,52%, aos 171.258,87 pontos, após o entendimento de alguns analistas de que a ata do Comitê de Política Monetária (Copom) indicou que há espaço para novos cortes da Selic.

No horário citado acima, o Ibovespa cedia 0,53%, aos 170.346,84 pontos, ante recuo de 0,63%, aos 170.178,68 pontos, na mínima, após alta de 0,05%, na máxima em 171.342,05 pontos.

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As ações da Vale cediam 1,51%, a despeito do avanço de 0,74% e de 1,25% do minério de ferro em Dalian e em Cingapura, respectivamente.