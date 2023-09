Queda do CPI mostra plano funcionando, mas inflação permanece alta, diz ministro do Reino Unido

O ministro de Finanças do Reino Unido, Jeremy Hunt, disse nesta quarta-feira, 20, que os últimos dados da inflação ao consumidor (CPI) britânico, que tiveram uma desaceleração inesperada no mês passado, mostram que o plano para lidar com a questão dos preços altos "está funcionando".

Hunt admitiu, no entanto, que a taxa anual de 6,7% do CPI britânico em agosto permanece muito alta e que, por isso, é "essencial" seguir adiante com o plano, incluindo de reduzir a inflação para a meta oficial do Banco da Inglaterra (BoE), de 2%.

O BoE revisa sua política monetária na quinta-feira, 21, e, apesar do CPI mais moderado, analistas da Capital Economics e do ING acreditam que o BC inglês elevará seu juro básico mais uma vez, em um possível último aumento do atual ciclo de aperto.