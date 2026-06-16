Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Queda de 5% do petróleo penaliza Ibovespa, pressionado ainda por fiscal e juros

Escrito por Caroline Aragaki (via Agência Estado)
Publicado em 16.06.2026, 17:52:00 Editado em 17.06.2026, 01:31:33
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O Ibovespa manteve queda no período da tarde desta terça-feira, 16, pressionado pelo recuo de mais de 5% do petróleo, pela expectativa de comunicações mais duras do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) e do Comitê de Política Monetária (Copom) nesta quarta-feira, 17, e pelo desconforto com o quadro fiscal. O último fator contou ainda com respaldo da Fitch, que reiterou nota de crédito do Brasil em 'BB' e perspectiva estável, sinalizando que a escala e a qualidade do ajuste fiscal dependerão de quem vencer as eleições do Brasil.

Desde cedo, a nova pesquisa CNT/MDA, que indicou vantagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na disputa presidencial, também foi monitorada e adicionou prêmio de risco aos ativos domésticos. Em tese, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) traria uma agenda mais amigável ao mercado financeiro, mas a própria Fitch ponderou que a implementação das políticas é "altamente incerta".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Após máxima aos 170.415,52 pontos, com variação zero, e mínima aos 169.121,31 pontos (0,76%), ambos pela manhã, o Ibovespa fechou em baixa de 0,45%, aos 169.648,47 pontos e com giro financeiro de R$ 27,51 bilhões.

Braskem (-9%) liderou as perdas, pressionada pela decisão da Justiça de Alagoas de tornar a petroquímica "ré" por crimes ambientais relacionadas ao afundamento do solo em Maceió. Também foram destaques de baixa as ações consideradas cíclicas, mais sensíveis à expectativa de juros maior por mais tempo. Entre as blue chips, Petrobras cedeu cerca de 1%.

"O petróleo em baixa com o acordo entre EUA e Irã acaba pesando sobre o índice, que é bem relacionado a commodities, em especial de óleo e gás", afirma o analista Matheus Spiess, da Empiricus.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nesta terça-feira, o contrato do Brent para agosto fechou em queda de 5,06%, a US$ 78,96 por barril, com investidores avaliando o acordo entre EUA e Irã que pode autorizar a retomada imediata das exportações iranianas como parte dos termos para encerrar o conflito. Foi a primeira vez desde março a fechar aquém do nível de US$ 80.

Em termos domésticos, por mais que as vendas no varejo tenham tido em 2026 o pior abril desde 2020, a expectativa dos investidores ainda é de que o Copom traga um comunicado mais duro na reunião da quarta, bem como o Fed. "A realidade ainda é de um mercado de trabalho forte e inflação ruim qualitativamente, de modo que, consequentemente, o espaço para corte de juros acaba sendo restrito", afirma Spiess, destacando que nomes mais sensíveis a juros, com empresas mais alavancadas ou associadas ao ciclo doméstico, são destaque de baixa nesta terça.

O economista e analista Marcos Vinícius Oliveira, da ZIIN Investimentos, nota que há chance de o Copom indicar uma pausa na flexibilização monetária na reunião da quarta. "Mercado já tem tido mais cautela com relação à política monetária, principalmente por dados de atividade no Brasil e inflação ainda pressionada", comenta.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A curva de juros voltou a abrir nesta terça-feira, em movimento atribuído ainda a desconforto com o resultado da pesquisa eleitoral CNT/MDA, que mostrou fortalecimento das intenções de voto do presidente Lula. Para Oliveira, da ZIIN Investimentos, a deterioração de Flávio Bolsonaro voltou a aparecer e faz preço, principalmente porque era visto como um candidato que poderia rivalizar com Lula e trazer mais potencial de alta para a renda variável.

Se houver reeleição de Lula, a chance de uma reforma mais profunda na questão fiscal acaba sendo reduzida, segundo Spiess, da Empiricus.

A decisão da Fitch de manter a nota de crédito do Brasil em 'BB', com perspectiva estável', não fez preço propriamente dito.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para Oliveira, da ZIIN Investimentos, a agência de classificação de risco poderia até ter sido mais pessimista, dado que há uma falta de sinalização do governo e da oposição de algum compromisso mais crível com o fiscal.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
bolsas ibovespa
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV