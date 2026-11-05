Queda da produção industrial em setembro ante agosto é mais intensa para mês desde 2022

A produção industrial brasileira caiu 0,8% em setembro ante agosto, na série com ajuste sazonal, registrando a retração mais intensa para o mês desde 2022, quando recuou 1,6%. A avaliação é de André Macedo, gerente da Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física (PIM-PF), divulgada nesta quinta-feira, 5, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Segundo Macedo, além da manutenção da trajetória predominantemente negativa da indústria, observada desde maio, o resultado de setembro foi marcado por uma maior disseminação das quedas entre as atividades pesquisadas.

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Das quatro grandes categorias econômicas, três apresentaram recuo na produção. Entre os 25 ramos industriais investigados, 17 registraram taxas negativas.

O gerente destacou que o número de atividades em queda repete o resultado de agosto e representa o maior espalhamento de taxas negativas desde dezembro de 2025, quando 18 ramos industriais haviam apresentado retração.

"Para além da manutenção do comportamento de queda assinalada no mês de setembro, a gente tem essa característica de um espalhamento desse movimento de menor intensidade, que fica caracterizado pelo número maior de categorias econômicas e atividades industriais no campo negativo", afirmou.

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Macedo ressaltou ainda que a indústria acumula perda de 4,1% desde maio, praticamente eliminando o crescimento de 4,2% registrado nos quatro primeiros meses de 2026. Para o pesquisador, setembro combina a continuidade do movimento de retração com um quadro mais disseminado de resultados negativos entre os setores industriais.

Comparação interanual

A produção industrial brasileira de setembro caiu 2,5% em relação ao mesmo mês do ano passado, segundo o IBGE. A queda interanual foi a mais intensa desde março de 2024, quando o setor havia registrado retração de 2,9%.

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O resultado reforça o comportamento predominantemente negativo da indústria desde maio deste ano, informou o IBGE. Nesse período, a produção acumulou perda de 4,1%.

De agosto para setembro, três das quatro grandes categorias econômicas e 17 dos 25 ramos industriais pesquisados registraram queda. As principais influências negativas vieram de coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis, com recuo de 4,2%, e produtos alimentícios, que caíram 1,7%.

Também contribuíram para o resultado negativo os setores de máquinas e equipamentos (-2,1%), produtos de minerais não metálicos (-2,6%), produtos farmoquímicos e farmacêuticos (-3,1%) e veículos automotores, reboques e carrocerias (-1,2%).

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Entre as atividades que cresceram, as indústrias extrativas tiveram a principal contribuição positiva, com alta de 1,7%, interrompendo uma sequência de quatro meses de resultados negativos. Também registraram avanço os segmentos de produtos químicos (1,7%) e produtos do fumo (20,3%).