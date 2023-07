Quatro dos nove grupos do IPCA tiveram deflação em junho, afirma IBGE

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por Daniela Amorim (via Agência Estado)

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Quatro dos nove grupos que integram o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) registraram quedas de preços em junho, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta terça-feira, 11.

continua após publicidade

As deflações ocorreram em Transportes (-0,41%, impacto de -0,08 ponto porcentual), Alimentação e bebidas (-0,66%, impacto de -0,14 p.p.), Artigos de residência (-0,42%, impacto de -0,02 p.p.) e Comunicação (-0,14%, impacto de -0,01 p.p.).

As famílias gastaram mais com Saúde e cuidados pessoais (0,11%, impacto de 0,01 ponto porcentual), Despesas pessoais (0,36%, impacto de 0,04 p.p.), Educação (0,06%, impacto de 0,00 p.p.), Habitação (0,69%, impacto de 0,10 p.p.) e Vestuário (0,35%, impacto de 0,02 ponto porcentual).

continua após publicidade

Onze das 16 regiões investigadas pelo IBGE registraram deflação em junho. O resultado mais baixo foi registrado em Goiânia, -0,97%, enquanto o mais elevado ocorreu em Belo Horizonte, 0,31%.

Difusão

O índice de difusão do IPCA, que mostra o porcentual de itens com aumentos de preços, passou de 56% em maio para 50% em junho, segundo o IBGE. O índice de difusão do IPCA de junho é o menor desde maio de 2020, quando havia ficado em 43%.

A difusão de itens alimentícios passou de 53% em maio para 46% em junho. Já a difusão de itens não alimentícios saiu de 58% em maio para 52% em junho.