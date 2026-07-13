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ECONOMIA

Quase 400 economistas e pesquisadores assinam manifesto que pede ação imediata sobre IA

Escrito por Pedro Lima* (via Agência Estado)
Publicado em 13.07.2026, 15:22:00 Editado em 13.07.2026, 15:30:16
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Quase 400 economistas, pesquisadores de inteligência artificial (IA) e executivos de tecnologia divulgaram nesta segunda-feira, 13, um manifesto defendendo ação imediata de governos, empresas e formuladores de políticas para enfrentar os impactos econômicos da IA. O documento, organizado pelo Stanford Digital Economy Lab, reúne cerca de 380 signatários, incluindo vencedores do Prêmio Nobel, e afirma que a tecnologia poderá provocar, na próxima década, uma transformação econômica maior do que a Revolução Industrial, mas em um período muito mais curto.

O texto, intitulado We Must Act Now, "Precisamos Agir Agora", alerta que a IA "pode se tornar radicalmente mais poderosa nos próximos dez anos", impulsionando ganhos significativos de produtividade e de padrão de vida, mas também riscos como o deslocamento em larga escala de trabalhadores.

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Os signatários defendem que economistas, formuladores de políticas públicas e líderes do setor de tecnologia "ajam agora" para compreender os efeitos econômicos da IA e criar incentivos, salvaguardas e instituições capazes de direcionar o desenvolvimento da tecnologia de forma complementar ao trabalho humano e benéfica para a sociedade.

Entre os principais nomes que assinam o manifesto estão os economistas Daron Acemoglu, Joseph Stiglitz, Paul Krugman, Ben Bernanke, Simon Johnson, Michael Spence, Philippe Aghion, Olivier Blanchard e Jason Furman, além do pioneiro em IA Yoshua Bengio, do ex-CEO do Google Eric Schmidt, do cofundador da LinkedIn Reid Hoffman, do cientista-chefe da Meta Yann LeCun e de executivos e pesquisadores da OpenAI, Anthropic e Google.

Em declaração divulgada separadamente, Bengio afirmou que, diante da trajetória atual da tecnologia, é "altamente plausível" que a IA transforme profundamente as economias, defendendo que as escolhas sobre seu desenvolvimento sejam deliberadas e democráticas, em vez de guiadas apenas pelas forças de mercado.

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Leia íntegra do manifesto:

Precisamos Agir Agora Uma declaração sobre a transformação da economia pela inteligência artificial 1. A inteligência artificial pode se tornar radicalmente mais poderosa nos próximos dez anos. 2. Isso pode impulsionar uma transformação sem precedentes da nossa economia, maior do que a Revolução Industrial, mas ocorrendo em um intervalo de tempo muito mais curto. Esse processo pode trazer riscos, incluindo o deslocamento em larga escala de trabalhadores, bem como oportunidades, como ganhos expressivos no padrão de vida. 3. Economistas, formuladores de políticas públicas e líderes do setor de tecnologia precisam agir agora para compreender a economia da IA transformadora e construir os incentivos, as salvaguardas e as instituições necessárias para orientar a IA em uma direção que complemente os seres humanos e beneficie a sociedade.

*Com informações da Associated Press (AP).

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