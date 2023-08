'Quando a China espirra, os emergentes pegam um resfriado', afirma Campos Neto

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por Eduardo Rodrigues e Thaís Barcellos (via Agência Estado)

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, repetiu nesta quinta-feira, 17, que a China é muito importante para o Brasil e o chamado mundo emergente. "Quando a China espirra, os emergentes pegam um resfriado. Temos visto desaceleração da China acima do esperado e um números de deflação completamente inesperados. Empresas grandes da parte imobiliária na China começaram a não fazer pagamentos e entraram em situação falimentar", destacou, em entrevista ao portal

. Campos Neto voltou a citar o corte de juros na China, mas repetiu que isso não deve ser suficiente para promover grandes mudanças. "Existe a interpretação de que governo chinês pode conviver com crescimento mais baixo, ainda que seja um crescimento bom. Hoje o mercado migra para alguma coisa mais próxima de 4,0% ou mesmo abaixo disso", completou. Sobre os Estados Unidos, Campos Neto apontou que o mundo só ficou atento à parte fiscal norte-americana após o alerta da Fitch. "Os gastos dos EUA estão altos e é difícil saber como isso vai impactar a macroeconomia. Isso explica um pouco a resiliência do crescimento nos EUA", acrescentou o presidente do BC brasileiro.